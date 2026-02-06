Los momentos que marcaron la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Lo que necesitas saber: Es la tercera vez que Cortina es sede de unos Juegos Olímpicos de Invierno, pero apenas la primera que se realizan en Milán.

El estadio de San Siro fue la sede perfecta para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Oficialmente arrancó ya Milano Cortina 2026 y nos quedamos con momentos inolvidables de este gran día.

Foto: @juegosolimpicos

6 momentos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Aunque claro, si bien la ceremonia principal estuvo en San Siro, fue increíble ver cómo armaron dos espectáculos simultáneos, pues Milán y Cortina están separadas por nada menos que 420 kilómetros y cada ciudad merecía una apertura memorable.

Pero vamos ahora sí con los mejores momentos de la Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, cuya magia es única y siempre saben diferenciarse de los Juegos de verano.

Así fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Mariah Carey como en sus mejores tiempos

La ceremonia empezó solemne, con música tradicional y mucha referencia al hielo y la nieve. Pero sin duda rompió en el momento en que Mariah Carey hizo su aparición. Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) y Nothing is impossible retumbaron en Milán y nos llenaron de nostalgia.

Laura Pausini cantando el himno nacional de Italia

El himno nacional de Italia es uno de los más hermosos del mundo (y esto no es como la creencia del segundo mejor que existe en Latinoamérica). En verdad lo es, y entonado por la hermosa voz de Laura Pausini, fue otro nivel.

La aparición de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno

Si París 2024 rompió barreras al realizar el desfile de naciones en el río Sena en distintos momentos de la ceremonia de inauguración, Milano Cortina 2026 dio un paso más.

El desfile ahora fue en 4 distintos lugares y ciudades, permitiendo que todas y todos los atletas pudieran estar con su delegación sin importar la zona donde les tocará competir, algo que a veces era complicado con el anterior formato.

México apareció en el lugar 158 y tanto Donovan Carrillo como Sarah Schleper reflejaron perfecto la felicidad que sentimos de verlos ahí al ondear la bandera entre sonrisas, saltos y mucha emoción.

México lleva sólo 5 atletas y desfilaron en diferentes lugares, pero los une el orgullo de representar a su país.

Foto: @juegosolimpicos

El “diccionario” de gestos italianos

¿No sabes hablar italiano? Yo tampoco, por eso pensando en nosotros, los organizadores de Milano Cortina 2026 nos regalaron una breve descripción gráfica de cómo hablar italiano usando solo sus característicos gestos. ¡Nada más italiano que un italiano haciendo gestos para expresarse! Un momento divertido que nos sacó una enorme sonrisa.

Foto: @juegosolimpicos

Foto: @juegosolimpicos

Andrea Bocelli y Charlize Theron

El momento cumbre de cualquier ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos, es cuando finalmente se enciende la llama olímpica en la ciudad sede. Andrea Bocelli se encargó de abrir ese momento con su espectacular voz, en medio de la entrada de la llama a San Siro.

Y justo antes del encendido, un nuevo performance nos recordó la importancia de la paz en un momento donde el mundo se encuentra en plena tensión en muchos puntos y países. Charlize Theron dio ese mensaje de paz, recordando palabras de Nelson Mandela. Espectacular y muy emotivo.

El doble encendido de pebeteros en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La gran novedad fue tener dos pebeteros, pues como decíamos antes, Milán Y Cortina compartirán sede a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia. Cada ciudad tiene el fuego olímpico en su territorio.

Encendido del doble pebetero de Milano Cortina 2026

Armonía, paz, amor… ese fue el mensaje en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Vaya que necesitábamos esta ceremonia. Gracias, Milán; gracias, Cortina.