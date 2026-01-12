Lo que necesitas saber: En un acto protocolario,los cuatro atletas que representarán a nuestro país durante esta competencia olímpica recibieron el abanderamiento de parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Los Juegos Olímpicos de Invierno no son precisamente el fuerte de México, pues no somos un país donde se puedan practicar fácilmente. Pero con todo y eso tenemos a grandes exponentes que ya aseguraron su lugar en Milán Cortina 2026… y a pocos días de la competencia, la presidenta de México despidió a los mexicanos con un abanderamiento.

Foto: MilanoCortina2026 (Facebook)

¿Quiénes son los mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

En este momento México cuenta con 1 plaza ya confirmada, 5 en total contando las que tiene “en la bolsa”, y 4 atletas clasificados para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, según info de la cuenta Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex), confirmada en la web oficial de Olympics.

Las 5 plazas con las que cuenta México:

1 en Patinaje artístico (ya confirmada)

2 en Esquí Alpino (ya confirmados)

2 en Esquí de Fondo o Cross Country (el último lugar se disputara entre Lasse Gaxiola y Alessandro Cantele este 18 de enero).

Y los mexicanos que ocuparán esas plazas:

Donovan Carrillo en Patinaje Artístico

en Patinaje Artístico Allan Corona y Regina Martínez en Esquí de Fondo

y en Esquí de Fondo Sarah Schleper en Esquí Alpino

Reciben abanderamiento del gobierno de México

En un acto protocolario, Donovan Carrillo, Allan Corona, Regina Martínez y Sarah Schleper asistieron a la mañanera de este lunes 12 de enero para que las autoridades mexicanas les dieran la despedida.

Más que nada simbólico, peeero de eso a nada…. los cuatro atletas que representarán a nuestro país durante esta competencia olímpica recibieron el abanderamiento de parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Abanderamiento de atletas mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 // YouTube: @gobiernodemexico (captura de pantalla).

Donovan Carrillo, el único mexicano confirmado en Milán Cortina 2026

Lo dicho, Donovan Carrillo fue oficialmente el primer mexicano confirmado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Como te platicamos en su momento, obtuvo su lugar en septiembre de este año, cuando ocupó el tercer lugar del Campeonato Mundial en Beijing.

Es el segundo mexicano que clasifica a dos distintos juegos invernales junto con Ricardo Olavarrieta, quien lo consiguió en 1988 y 1992. Sería, además, el único latino en la competencia.

Donavan Carrillo en los Bavarian Open 2025 / Fotografía @CONADE

Allan Corona y Regina Martínez nos representarían en Esquí de Fondo

La razón por la que las dos plazas en Esquí de Fondo estuvo un tiempo en “veremos”, es porque si bien Allan Corona y Regina Martínez consiguieron los resultados necesarios para que México tenga dos plazas, aún les faltaba confirmar que cumplían con los requisitos necesarios para ser seleccionables.

La Federación Internacional de Esquí (FIS) establece una lista de resultados mínimos para que un o una atleta sean seleccionables, y tanto Allan Corona como Regina Martínez cumplen con esos criterios. Aunque de manera oficial sabremos si mantienen las plazas el próximo 18 de enero de 2026.

Allan Corona, mexicano forjado en Noruega

Allan Corona emigró de Tijuana a Noruega, país nórdico donde aprendió a esquiar para mantener su vida fitness, aprovechando la nieve que impera la mayor parte del año.

Él mismo se hace cargo de la mayoría de sus gastos para entrenar y competir, por lo que es justo decir que si participa en los Juegos Olímpicos de Invierno, será totalmente su mérito.

Foto: @allandanielcorona

Regina Martínez, entre la medicina y el Esquí

Regina Martínez estudió Medicina en la Universidad de Minnesota, mismo lugar donde aprendió a esquiar. Combina su vida como atleta de la nieve con su trabajo en Urgencias.

Tiene una especialidad en Bioquímica y una Maestría en Epidemiología, y aprendió a esquiar aprovechando todo rato libre entre sus estudios y sus turnos como médica.

Sarah Schleper haría historia al representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno

En el Esquí Alpino sucede algo similar en cuanto a las plazas de México. Nuestro país tendría garantizadas dos, una para la rama masculina y otra para la femenina, a la espera de confirmarse que hay un y una atleta que cumplen con todos los requisitos para ocuparlas y estar en Milano Cortina 2026.

Hasta el momento, solo Sarah Schleper fue confirmada para ocupar la plaza femenina de Esquí Alpino. Es mexicana, aunque nació en Estados Unidos, y sería la séptima ocasión que compite en unos Juegos Olímpicos de Invierno, la primera mujer en conseguirlo en su disciplina.

Cabe mencionar que en sus primeras apariciones representó a Estados Unidos, pero las últimas dos decidió representar a México.

Sarah Schleper / Foto: @degalaxy (Instagram)

La historia sería aún más increíble si la plaza masculina se la queda Lasse Gaxiola, su hijo de 17 años de edad, uno de los dos mexicanos que cumplen con los criterios para estar en Milano Cortina 2026.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La cita Olímpica en la nieve ya está demasiado cerca, por eso es importante ir conociendo a las y los representantes mexicanos. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026.

¿Los transmitirán en México? Seguro sí, pues Televisa anunció que son parte de su convenio para transmitir toda competencia olímpica de aquí hasta 2032.