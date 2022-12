El 1 de diciembre de 2022 quedará marcado para siempre en la historia de los mundiales. Por primera vez una tripleta arbitral femenil se encargó de un partido en un Mundial y la mexicana Karen Díaz fue parte de eso. ¡Históricas!

Fue durante el partido entre Costa Rica y Alemania de la fase de grupos de Qatar 2022 donde vimos a la primera mujer que dirige un juego de la Copa del Mundo como árbitra central. Y sí, también estuvo acompañada de dos abanderadas.

Stéphanie Frappart, Neuza Back y Karen Díaz fueron las tres árbitras que encabezaron el encuentro de ticos y teutones. Pero antes de viajar hacia Qatar 2022, la mexicana dejó unas palabras muy emotivas.

“Primero, antes que nada, ¡amo el futbol! Yo desde que tengo memoria, yo me veo pateando el futbol con mi papá“, dijo en una entrevista para la Concacaf, pues más que representar a México en el Mundial, va en representación de toda la región de Norte, Centroamérica y Caribe.

Karen Díaz contó también cómo fue que inicio su camino en el arbitraje. No era precisamente su sueño cuando niña, pero en cuanto lo hizo por primera vez, se enamoró para siempre.

“Yo trabajaba en una cafetería que estaba en un pequeño estadio de Futbol 7; el árbitro pues no llegó, yo estaba ahí trabajando y la persona que administraba la canchita me pregunto: ‘Oye, ¿no quieres arbitrar?’ y yo inmediatamente dije ‘sí, claro’ y me gustó muchísimo. Esa fue la primera vez que yo arbitré un partido de futbol “.

La nacida en Aguascalientes se convirtió, de hecho, en la primera árbitra mexicana que tiene actividad en una Copa del Mundo en Qatar 2022. Y con estas palabras es como describe, a nombre de las mujeres, la profesión que la llevó a hacer historia en un Mundial:

Ya para finalizar, Karen Díaz habló sobre su sentimiento al enterarse que estaba en la lista para ir a Qatar 2022. ¡Una designación más que merecida por su gran trabajo en Liga MX, Expansión MX y Liga MX Femenil!

“¡Un choque de emociones total! Comencé a llorar y también me di cuenta de que tenía en mis manos una gran responsabilidad, que tenía el compromiso de estar concentrada ya en esta gran oportunidad que me da la vida. Hay una frase que me encanta y me gusta decírmela día a día: ¡que vida sólo hay una y que en esta vida yo quiero cumplir mis sueños!“