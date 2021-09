Canales, fechas y horarios: ¿Cómo, cuándo y dónde ver el inicio de la Champions League?

La llegada de septiembre no sólo viene acompañado de las fiestas patrias sino por el inicio de la fase de grupos de la Champions League, la cual tendrá varios motivos para seguirla de cerca, después de varios cambios después del mercado de fichajes.

La Champions League podría ser el escenario, por ejemplo, de ver por primera vez el tridente del PSG, después del fichaje de Lionel Messi, quien podría formar por primera vez al lado de Neymar y Kilyan Mbappé. Aparte podríamos hay que ver a Ginaluigi Donnarumma y a Sergio Ramos.

Manchester United vuelve al mejor torneo del mundo a nivel de selecciones con todo y Cristiano Ronaldo, quien debutó con doblete en su inicio de su segunda etapa, mientras que Manchester City ha sumado a sus filas a Jack Grealish.

Vale la pena echarle un ojo a los equipos que han sido debilitados en estos últimos meses, como Juventus, Barcelona y Real Madrid, que si bien no lucen como favoritos, pueden dar muestra de sus transformaciones o de menos aportar memes.

No sólo los equipos presentan cambios esta temporada, también las televisoras en México. Cabe recordar que para esta temporada Fox Sports y ESPN no tienen los derechos de transmisión, pues éstos pasaron a HBO Max y TNT Sports, así que aquí te decimos en qué plataformas puedes seguir los juegos.

Los juegos del martes de la Champions League

El partido estelar de este día es la visita del Bayern Munich al Barcelona, que no ha podido vender el boletaje permitido, pues los culés están molestos por la salida de Lionel Messi, además de que aún está vivo el recuerdo de aquel 8-2.

También juega Cristiano Ronaldo y el Manchester United, en calidad de visitante, ante el Young Boys, que parte como clara víctima. Aquí van los juegos, con horario y su respectiva plataforma.

A las 11:45 horas

Sevilla vs Salzburgo: HBO Max y Cinemax

Young Boys vs Manchester United: HBO Max y TNT Sports

A las 14:00 horas

Villarreal vs Atalanta: HBO Max y Cinemax

Barcelona vs Bayern Munich: HBO Max y TNT Sports

Chelsea vs Zenit: HBO Max

Dinamo de Kiev vs Benfica: HBO Max

Lille vs Wolfsburgo: HBO Max

Malmo vs Juventus: HBO Max

¿Qué hay para el miércoles?

El menú para este día en la Champions League contempla al PSG y su visita al Brujas de Bélgica. ¿Veremos por primera vez el tridente Messi-Neymar-Mbappé? Inter de Milán recibe al Rea Madrid como otro de los platos fuertes.

Vale la pena también echarle un ojo al súper Atlético de Madrid, que recibe al Porto del ‘Tecatito’ Corona. Aquí te decimos dónde ver cada juego.

A las 11:45 horas

Scheriff vs Shakthar: HBO Max y Cinemax

Besiktas vs Borussia Dortmund: HBO Max y TNT Sports

A las 14:00 horas

Atlético de Madrid vs Porto: HBO Max

Inter de Milán vs Real Madrid: HBO Max y TNT Sports

Manchester City vs Leipzig: HBO Max y Cinemax

Liverpool vs Milán: HBO Max

Sporting de Lisboa vs Ajax: HBO Max

Brujas vs PSG: HBO Max