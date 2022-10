El Gran Premio de México tuvo grandes momentos, pero el equipo que se llevó la mejor cosecha de puntos fue nuevamente Red Bull. Por el contrario, Ferrari batalló gacho con el rendimiento de sus dos autos y Charles Leclerc resintió todavía más los problemas.

Luego de terminar sexto, el piloto monegasco se sinceró y dijo que no puede haber una carrera peor en lo que queda del año. Solo quedan Brasil y Abu Dhabi, así que en números realmente hay esperanza; sin embargo, parece que el peor enemigo de Ferrari… es Ferrari.

Especial

“Al comenzar la carrera, por muy optimista que sea sabía que iba a ser difícil, pero no esperaba que tanto y que estuviera tan lejos de los líderes. Espero que Brasil no sea así porque no espero una carrera peor que esta. Probablemente sea una de las peores de la temporada, junto con Spa.

“En Spa comprendimos bastante bien por qué nos fue tan mal. Sentí que reaccionamos bien en Monza, aunque no es la misma pista, pero los problemas iban a ser los mismos. Aquí es diferente. No sé si podamos arreglarlo a corto plazo, pero es algo único“, declaró Leclerc de acuerdo con RacingNews365.

Y es que con solo dos fechas por delante en el calendario, es imposible no pensar en lo que pudo ser. Ferrari y concretamente Charles Leclerc arrancaron el año con podios, victorias y pole positions que desafortunadamente para su causa, se vieron eclipsados por errores.

Getty Images

¿Entonces qué pasará con Leclerc y Sainz en las últimas carreras de 2022?

El fin de semana de Charles Leclerc en México comenzó con un fuerte accidente en la segunda práctica libre. Esto provocó que Ferrari hiciera varios cambios en el auto, pero el monegasco no encuentra la razón de otras complicaciones y espera aparezcan antes de Brasil.

“En la carrera se solucionó el problema del DRS y cambiamos el alerón trasero. Luego todavía tuvimos algunos problemas; definitivamente no se explica la brecha que estamos teniendo ahora. Necesitamos trabajar en ello y tratar de que el daño en días malos no sea tan grave como este“.

Getty Images