Lo que necesitas saber: Desde Red Bull hasta ex campeones del mundo criticaron con todo a Checo Pérez.

A Checo Pérez le llovieron, mejor dicho, le granizaron criticas en la temporada 2023 de la Fórmula 1… cof cof, Helmut Marko. No solo de parte de la prensa internacional o de sus haters, varios de los pilotos y miembros de Red Bull le dieron hasta con la cubeta por sus actuaciones en la pista.

No vamos a negar que ‘Chequito’ sufrió gacho con sus cuatro abandonos; dos en carrera y dos en sprint, pero con todo y ese bajón de cinco fines de semana consecutivos sin avanzar a la Q3 se quedó con el subcampeonato de pilotos. Ni en su momento más gris alguien pudo darle alcance, así que taaaan mal, no lo hizo o al menos no, para recibir tanto ataque.

Y como aquí tenemos buena memoria y nos gusta el drama vamos a dar un repaso por todas las críticas a la que se tuvo que enfrentar el tapatío.

Checo Perez en el GP de Abu Dhabi – Foto: Getty Images

Max Verstappen no necesita a Checo

Tenemos que iniciar con Max Verstappen, la joya de la corona de Red Bull, no mostró ningún tipo de empatía con su compañero de equipo que nomás no lograba llegar a la Q3. Y dijo que no necesitaba a Checo Pérez para ganar el Campeonato de Constructores, ese que se gana entre ambos pilotos.

“También estamos peleando por el Campeonato de Constructores, pero creo que puedo hacerlo solo en este momento” Max Verstappen sobre Checo Pérez

Y bueno, el dardo venenoso de Max fue igual de certero, pues él solito sumó 575 puntos, muchísimo más que los 285 que consiguió ‘Chequito‘. Una crítica muy dura, pero que el neerlandés logró respaldar con resultados.

Fotografía @Getty Images

Helmut Marko llamó sudamericano Checo

Claramente, Helmut Marko es uno de los ‘Checolovers más haters’, pues aunque asegura que el mexicano es un gran piloto, muy seguido se avienta cada comentario en su contra, como aquella vez que dijo que por ser ‘sudamericano’ no se tenía la misma mentalidad de los pilotos europeos ¿Esquiusmi?

“Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel; pero las carreras son su fuerte y tuvo una muy buena carrera”

Helmut Marko halagó a Checo en el GP de México / Foto: Getty

El detalle es que al Dr. Marko se le olvidaron dos cosas; la primera, que México no queda en Sudamérica y la segunda, que cuatro campeones de la F1 son sudamericanos, uno de ellos el gran Ayrton Sena, considerado como el mejor piloto de todos los tiempos y admirado por prácticamente todos. Juan Manuel Fangio con sus cinco campeonatos también es de las figuras más importantes de la f1.

Nelson Piquet y Emerson Fitipaldi son otros dos campeones sudamericanos, así que ser sudamericano en el automovilismo no debería ser tomado como insulto.

Nico Rosberg le aventó dardos a ‘Chequito’

Otro que no perdonó a Checo fue Nico Rosberg, campeón de la F1 con Mercedes, quien aseguró que en Red Bull se tenían que replantear muy bien su continuidad, por si eso no fuera suficiente, dijo que el mexicano defraudó a la afición, ya que, con su llegada a los ‘Toros’ se esperaba que su rendimiento fuera mucho mejor del que presentó.

Tampoco podemos dejar pasar aquella pequeña discusión que Rosberg tuvo con Christian Horner por criticar a Checo en el Gran Premio de España, cuando aseguró que la carrera del tapatío no había sido nada buena; “Christian, acabas de decir que Checo hizo una buena carrera, pero creo que tuvo bastante falta de rendimiento” y rápidamente el jefe de Red Bull le puso un ‘estate quieto”.

“Eres un tipo bastante crítico ¿no? Ahora no estás en el coche, estás feliz de criticar a todos los pilotos” Christian Horner en respuesta a Nico Rosberg

Horner le puso un alto a Rosberg / Especial

Lewis Hamilton demeritó el trabajo de Checo

Aunque Lewis Hamilton y Checo Pérez han demostrado en varias ocasiones que tienen una buena relación, el británico se llevó entre las patas al tapatío cuando declaró que todos sus compañeros de equipo (Fernando Alonso, Jenson Button, Nico Rosberg y Valtteri Bottas) habían sido muchísimo más fuertes que todos lo que ha tenido Max; Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon y Checo.

“Y en mi opinión personal. Valtteri, y en realidad todos mis compañeros de equipo, han sido más fuertes que ha tenido Max” Lewis Hamilton sobre los compañeros de Max

Aunque, de todos los compañeros que Max ha tenido, Checo ha sido el que mejores resultados ha entregado, con todo y sus malos momentos.

Checo ha sonado como opción para ir a Mercedes si Hamilton se va

Norris dice que Checo siempre choca

Y bueno, después de repasar las críticas de los ex campeones del mundo y cabezas importantes de Red Bull, es momento de recordar las palabras llenas de veneno de Lando Norris, el piloto estrella de McLaren que no ha logrado ganar una carrera en la F1 ni en Sprint, a diferencia de Oscar Piastri quien en su primer año le ganó a Verstappen la Sprint Race de Qatar.

En el Gran Premio de Abu Dhabi, Checo y Norris tuvieron un incidente de carrera cuando ambos peleaban por el cuarto lugar. El Red Bull se encontraba en el interior de la curva y ya le había ganado la posición al McLaren, sin embargo, Norris dejó sin espacio a Checo y ambos se tocaron.

Cuando parecía que la carrera iba a tener un final aburrido, una vez más #Checo nos regala el picante que le hacía falta a la carrera…



Una lástima que no le alcanzó para subirse al podio del #AbuDhabiGP.



Gracias @SChecoPerez pic.twitter.com/avotUOMgd8 — X. Cristian Moreno A (@XCristianMoreno) November 26, 2023

Lando no perdió la posición porque recortó por fuera y aún así, los comisarios sancionaron con 5 segundos de penalización a Pérez por forzar a su rival a salir de la pista y por si fuera poco, Norris le dejó caer toda; “No hay mucho más que pensar, él solo llegó y chochó contra mi”.

Pero eso no fue todo, Lando también dijo que él haría mejor trabajo como compañero de Max Verstappen que Checo, es más, toda la parrilla lo haría mejor que el mexicano ¿Neta?

Foto: Getty

“Me gustaría (ser compañero de Max Verstappen) en algún momento. ¿Quién podría serlo? Estaría bien que fuera Lewis (Hamilton), sería increíble ver a Lewis; o a Fernando (Alonso), Carlos (Sainz), Charles (Leclerc), George (Russell)… todos esos grandes pilotos que sabes que se la pondrían más complicada que ‘Checo’ Pérez” Lando Norris acerca de Checo Pérez

Alex Albon lo hizo mejor en Red Bull

Y ya para terminar la lista de haters que tuvo Checo en el 2023, tenemos a Alex Albon, actual hombre de Williams y quien, casualmente perdió el asiento de Red Bull en el 2021 con Pérez. El tailandés aseguró que en su año y medio con los ‘Toros’ hizo mejor trabajo que su sucesor.

Pero eso no fue todo, Albon dijo que en el 2021, hasta le daba pena ver que Checo terminaba en quinto lugar de la clasificación; “Me da vergüenza o vergüenza decirlo, el auto era primero o segundo casi todas las carreras. Lewis y Max están peleando por el título, y Checo era cuarto o tercero, o quinto”.

Alex Albon superó a Checo en los Power Rankings / Foto: MexSport

Con todo y que Albon sumó 197 puntos en el 2020, únicamente siete por encima de los 190 que consiguió Checo Pérez en su primera temporada con los ‘Toros’. En el 2022, el tapatío se quedó con 308 y en el 2023 amarró el subcampeonato de pilotos con 285 puntos, así que mejor, mejor que Checo, no lo hizo.

En fin, varias voces dentro del paddock intentaron demeritar todo el trabajo de ‘Chequito’ en el 2023 y seguramente lo hicieron pasar un mal rato, no fueron suficientes para hacerlo perder el objetivo de conseguir el subcampeonato.

