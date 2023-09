Lo que necesitas saber: Checo Pérez dice que Helmut Marko ya se disculpó con él, pero para Lewis Hamilton las disculpas no bastan

Las palabras de Helmut Marko hacia Checo Pérez llamándolo sudamericano y todo eso, siguen dando de qué hablar. Mientras el tapatío finalmente rompió el silencio, Lewis Hamilton reaccionó muy molesto al hecho de que no corrieran al asesor de Red Bull.

Sí, parecía que este tema moriría con las disculpas de Helmut Marko, pero no. Checo Pérez rompió el silencio y habló sobre el tema, aunque fue bastante diplomático, las neta. Hamilton, en cambio, dejó claro que le tocan una fibra sensible cuando se habla de racismo, xenofobia o discriminación.

Hamilton defendió a Checo Pérez de Helmut Marko / Foto: MexSport

Checo Pérez por fin habló sobre Helmut Marko y eso de llamarle sudamericano

“Tuve una conversación privada con él. Se disculpó y eso para mí fue lo principal. No me ofendí en absoluto. Si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, me los tomaría de otra manera, pero no me lo tomé personal“.

Esas fueron las palabras de Checo Pérez sobre los comentarios de Helmut Marko llamándolo sudamericano. Lo dicho, bastante “correcto” para evitar problemas internos en Red Bull y nada que ver con las críticas que desató.

Lewis Hamilton defendió a Checo Pérez

Pero Lewis Hamilton no se guardó nada. El piloto británico siente que tener a alguien capaz de decir cosas como esa en una posición tan alta dentro de una escudería, es un problema muy serio.

“Lo que dijo es completamente inaceptable. Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación, dentro de este deporte, tener líderes y personas en su posición, haciendo comentarios como éste, no es bueno. Sencillamente resalta el trabajo que hay por hacer”, dijo Hamilton en entrevista para Sky Sports.

Hamilton no entiende por qué Red Bull no corrió a Helmut Marko

Y eso no fue lo único. El siete veces campeón de la Fórmula 1 dejó ver que no entiende por qué Helmut Marko sigue siendo parte de Red Bull ¡tsssss!

“Esto no es algo por lo que simplemente te disculpas y ya todo está bien. Creo que es necesario hacer más. Los equipos, cuando han tenido personas que hacen comentarios así, generalmente los despiden o los citan y dicen que no apoyan ese tipo de cosas; es interesante que en Red Bull no lo hayan hecho“.

También ya hay postura de Red Bull

Aunque Red Bull no sacó un comunicado en forma, el mismo medio a quien Hamilton y Checo Pérez dieron sus declaraciones sobre Helmut, dice que ya se pronunciaron.

No aprueban los comentarios de Marko y dicen que no hay lugar para el racismo o la xenofobia en las carreras o en la sociedad en general. Eso fue todo.

¿Coincides con la molestia de Lewis Hamilton o ya con las disculpas públicas y privadas que dio Helmut a Checo quedamos por la santa paz?

