Helmut Marko revela que hubo fricciones entre Checo y Verstappen después de Mónaco

¿Notaron que esta vez no hubo muchos abrazos y sonrisas entre Checo Pérez y Max Verstappen tras la sesión de calificación del Gran Premio de Azerbaiyán? Así como hubo elogios a Checo Pérez por ganar el Gran Premio de Mónaco, hubo una voz crítica a Red Bull, se trata de Jos Verstappen, padre de Max, quien aseguró que el equipo no le ayudó al neerlandés, quien terminó tercero en esa carrera.

Helmut Marko acepta que hubo fricciones entre Checo y Max

Esas declaraciones movieron las cosas en la escudería austriaca, por lo que Helmut Marko aceptó que hubo fricciones entre Checo y Max. “Hubo una ligera tensión después de Mónaco. Jos Verstappen en particular, el padre, hizo algunos comentarios que no estaban bien fundados y no ayudaron”.

Jos Verstappen dio a entender que Red Bull debió respaldar a su piloto número uno, y llamar primero a Max a pits, en lugar de Checo, pero en la escudería han dejado claro que no hay un piloto estelar y un número dos, luego del temporadón de Checo, quien aprieta en la parte alta de la tabla de pilotos.

Marko explicó que antes del Gran Premio de Azerbaiyán hubo una reunión entre él y los dos pilotos para dejar las cosas claras y que al igual que en Mónaco, la prioridad sería el piloto que se encuentre adelante, por lo que hay vía libre para que Max y Checo puedan competir.

“Tuvimos una discusión el viernes por la mañana, tanto con Pérez como con Max, y luego los dos se sentaron. Entonces todo está bien allí. Y el mexicano está ‘on fire’, como decimos. Nunca ha sido tan fuerte, tan bueno en todas las sesiones. Y sí, ahora es entre los dos. Tienen el mismo material, las mismas condiciones. Que gane el mejor”, mencionó.

Horner: El piloto número uno es el que está adelante

Chris Horner también se refirió a las palabras de Jos Verstappen y en la misma línea que Marko, intentó poner punto final a la discusión, primero al explicar que en Mónaco Verstappen no tenía el mismo ritmo que Checo, por lo que si lo hubieran llamado a pits, como sugería Jos en sus reclamos, no habría ni llegado al podio.

“Los padres nunca son totalmente objetivos… El piloto número uno es el piloto que está delante, es tan simple como eso. Por eso ‘Checo’ recibió primero la llamada en la parada en boxes en Mónaco, Max ni siquiera habría tenido posición en pista en esa vuelta”, indicó.

De esta manera se abre lo que podría ser un nuevo capítulo de una batalla interna en Red Bull, algo que no sucedía desde la era de Daniel Ricciardo, lo cual beneficiaría a Red Bull en el campeonato de constructores, en el cual cuenta con una ventaja de 40 puntos sobre Ferrari.

“Nuestra lucha no es entre los dos pilotos, tenemos un Ferrari muy competitivo. Colectivamente, como equipo, tenemos que tomar la lucha y llevar el desafío de Ferrari, que se ve muy rápido este año”, agregó Horner.