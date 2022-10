Terminó la sesión de calificación en el Gran Premio de México con un resultado que nos deja un sabor agridulce, la neta. Si bien Checo Pérez se la rifó cañón sobre el circuito del Hermanos Rodríguez, quedó en cuarto lugar, por lo que largará desde la segunda fila en la mera carrera.

Y decimos que deja un sabor agridulce porque el mismo piloto mexicano así lo expresó. Una vez terminada la Qualy del GP de México, Checo Pérez no se mostró nada satisfecho pese a rescatar el cuarto lugar con todo y los problemas que tuvo en la Q1, Q2 y Q3.

“Una pena, creo que hoy habíamos podido pelear por la pole. Tuve un problema eléctrico durante toda la sesión, entonces en la vuelta no sabía referencias ni dónde estaba exactamente. Casi me quedo fuera de Q1 y Q2, así que cuarto no es mal resultado pero me hubiera gustado estar entre los primeros tres”.