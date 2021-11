“Me dijeron que me callara”: Christen Press encabeza las denuncias por acoso contra el DT Rory Dames

Incluso con la temporada recién finalizada, la NWSL vuelve a los reflectores internacionales por denuncias de abuso emocional y verbal. Esta vez se trata del director técnico Rory Dames, quien es señalado por figuras de la Liga como Christen Press.

Ahora ex entrenador del Chicago Red Stars, renunció al cargo el lunes 22 de noviembre, mientras el Washington Post preparaba su publicación sobre el tema. En lugar de hablar de lo que estaba por venir, aseguró que busca enfocarse “en mi familia y en futuros proyectos“.

Lo peor de caso, una vez más, es que este no es un hecho aislado. Sin embargo, el factor común entre Rory Dames y lo ocurrido con Paul Riley u otros técnicos, es que tanto la NWSL como US Soccer ignoraron las denuncias al menos hasta que alguien decidió sacarlas a la luz.

Press y Johnson: Los testimonios sobre el maltrato de Rory Dames

Christen Press es una de las futbolistas más importantes de la NWSL y la Selección de Estados Unidos. Cuando se encontró con Rory Dames formaba parte solo de US Soccer, por lo que la Liga no estuvo involucrada. No obstante, ella habló sobre acoso en reuniones con directivos como el ex presidente Sunil Gulati.

Las inquietudes de la atacante fueron desestimadas en más de una ocasión, primero en 2014 y luego en 2017. Posteriormente se encargó de presentar una queja formal contra Dames por conducta inapropiada, incluso con otras compañeras como testigos e historias propias para contar.

“Creo que Rory abusa emocionalmente de las jugadoras. Él no guarda cierta distancia con ellas. Usa su poder y su posición como entrenador para manipular a las futbolistas y acercarse a ellas. Las cosas que pasaban eran inapropiadas, pero me dijeron que me callara, que todo estaba bien“, explicó Press al Washington Post.

Abuso verbal y acoso: “No se sentía capaz de decirle que no”

Otro de los testimonios que el diario recoge, revela que una futbolista fue atacada por Rory Dames cuando él se ‘enganchó’ hasta gritarle sobre su vida personal. Mamá de un niño pequeño, solo pudo romper en llanto cuando el DT cuestionó el tipo de madre que era si no podía comunicarse en el campo.

“Es extremadamente desmoralizante y verbalmente abusivo, ¿el abuso verbal va contra las reglas? No lo sé, solo sé que no era cómodo que desafiara así a mi compañera. Fue realmente sexista. Nunca le dirías eso a un jugador“, dijo Sam Johnson. Aquel día ella fue testigo de lo que sucedió, aunque su compañera no pudo ser localizada para dar su versión.

Por si fuera poco, otra testigo relata que una de sus compañeras fue acosada y manipulada por Rory Dames: “Le mandaba mensajes todo el tiempo, le pedía pasar tiempo juntos fuera del futbol. Cuando le pidió tener almuerzos constantemente, ella nos dijo que no se sentía capaz de decirle que no“.