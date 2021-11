4 datos que debes saber sobre Washington Spirit, equipo campeón de la NWSL

¡Campeonas por primera vez! Washington Spirit se consagró campeón de la NWSL al vencer 2-1 a Chicago Red Stars. La gran figura del partido (y del año) fue Trinity Rodman, pero hay más datos en el entorno del equipo para destacar.

Llegar al final de la temporada no solo fue complicado para los equipos y sus planteles. La NWSL atravesó momentos muy complicados, relacionadas con el acoso del director técnico Paul Riley. Esto provocó su despido y también la renuncia de la comisionada Lisa Baird.

Aunque se trata de una franquicia con una década de vida, 2021 representa el primer título en la historia del Washington Spirit. En 2016 estuvieron cerca de coronarse, pero perdieron la Final en penales vs WNY Flash; antes el marcador se empató con un tanto de último minuto a favor de las rivales.

Aquel fue su mejor resultado en una temporada de NWSL, ya que en 2014 y 2015 la escuadra quedó en cuarto lugar y en 2019. Todavía a inicios de 2021, eran pocos los que confiaban en que estas jugadoras llegarían a los playoffs y consumieron la hazaña contra todo pronóstico.

Dicen por ahí que los mexicanos estamos en todos lados y esta no es la excepción. Los finalistas de la NWSL contaban con futbolistas mexicanas en sus filas, pero Karina Rodríguez logró coronarse con Washington Spirit.

La defensa no tuvo participación en el partido definitivo y apenas busca hacerse de la titularidad en el equipo. Lo cierto también es que tuvo minutos en otros encuentros de la temporada, mismos que le permitieron ser convocada a la Selección Mexicana en más de una ocasión.

Desde que comenzó la temporada, la atacante de 19 años destacó por su velocidad y contundencia. Sin embargo, día a día tiene que luchar porque se le conozca por su talento y no solo por ser hija de Dennis Rodman. Ella construye su propio legado semana a semana y el primer trofeo ya llegó a su vitrina.

Solo en la final ante Chicago Red Stars, Trinity Rodman dio cátedra en la cancha. El gol del campeonato para el Washington Spirit nació en sus pies, con asistencia para Kelley O’Hara, quien remató con la cabeza para sentenciar el encuentro.

Kelley O’Hara in extra-time to give @WashSpirit the lead in the NWSL final 🔥

(via @NWSL)pic.twitter.com/2JlQ3RiO2q

— B/R Football (@brfootball) November 20, 2021