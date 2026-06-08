Lo que necesitas saber: Christian Eriksen ya se recupera en casa y tendrá vacaciones con su familia

Christian Eriksen ya está en casa. Casi 24 horas después de alertar al mundo del futbol tras colapsar en pleno partido entre las Selecciones de Dinamarca y Ucrania, el futbolista del Wolfsburgo compartió una publicación en sus redes sociales en la cual destacó que este episodio fue totalmente diferente al que sufrió en 2021.

Eriksen sufrió un paro cardíaco en 2021, durante un partido de la Eurocopa, y desde entonces le fue implantado un marcapasos, el cual tiene la función de regular los ritmos cardiacos anormales. Este dispositivo funcionó bien durante el juego entre Dinamarca y Ucrania, aunque la descarga eléctrica lo hizo derrumbarse en la cancha.

Christian Eriksen con Dinamarca / IG

El mensaje de Christian Eriksen

Aquí te compartimos el mensaje completo que Christian Eriksen publicó en su cuenta de Intagram.

“Quiero hacerles saber a todos que estoy bien, y ahora estoy en casa con mi familia. Como pueden imaginar, la descarga eléctrica repentina administrada por el marcapasos implantado en mi pecho para salvarme tuvo un gran e impacto difícil en mi familia y en mí, pero quiero tranquilizar a todos: esta situación fue completamente diferente a lo que sucedió en 2020. Me encuentro en buenas condiciones y mi proceso de recuperación ya ha comenzado. Además de mi enorme gratitud por el apoyo y la ayuda que recibí de todos los jugadores y el personal médico en el campo, también estoy extremadamente agradecido a los médicos que se han ocupado de mí y de mi corazón durante los últimos años. Gracias a su experiencia y eficiencia, mi dispositivo implantado (DCI) hizo exactamente para lo que fue diseñado, y eso es protegerme cuando más lo necesitaba. Ahora me estoy enfocando en mi recuperación, pasando tiempo con mi familia, yendo de vacaciones y jugando fútbol con mis hijos”.

La carta de Christian Eriksen

¿Christian Eriksen volverá a jugar?

Hasta el momento no se ha explorado la intención de un retiro del futbol tras este incidente, además de Christian Eriksen tiene un año más de contrato con el Wolfsburgo, equipo que ha estado pendiente de la situación del futbolista danés.

Christian Eriksen con el Wolfsburgo / IG

Wolfsburgo descendió a la Bundesliga 2 y hasta ahora Eriksen forma parte de los planes.