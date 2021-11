Christian Horner descarta que Red Bull se rinda ante Mercedes previo a Qatar: “Presionaremos lo más fuerte posible”

El Gran Premio de Brasil no dejó los resultados esperados en Red Bull, pero Christian Horner descartó que el equipo tire la toalla antes de llegar a Qatar. Aunque Mercedes dominó con Hamilton y un motor imparable, la definición de los campeonatos todavía puede inclinarse a cualquier lado.

A pesar de que la pelea individual entre el británico y Verstappen se redujo, el neerlandés todavía presume 14 puntos de diferencia. En el campeonato de constructores la situación se invierte y Mercedes cuenta con 11 unidades de ventaja.

Sin embargo, una de las claves con solo 3 carreras por delante podría ser el motor del monoplaza de Hamilton. Este fue instalado previo a Brasil y le dio la posibilidad de prácticamente volar para remontar desde la carrera sprint.

Aun así, Christian Horner no se desanima y asegura que Red Bull ya hizo la parte más complicada al desestabilizar el largo y amplio dominio de Mercedes en la F1. Con Checo Pérez como segundo asiento en la escudería, las distancias se acortaron como nunca antes y eso da mucha esperanza.

“Mercedes nunca había estado en esta posición. Ellos ganaban y dominaban, ahora todo está hecho. Vamos a presionar lo más fuerte que podamos y los presionaremos hasta que haya bandera a cuadros en Abu Dhabi“, declaró el jefe de Red Bull a la Fórmula 1.

El análisis de Christian Horner sobre el Red Bull vs Mercedes en Brasil

Si algo dejó claro el Gran Premio de Brasil es que la lucha entre Red Bull y Mercedes está más viva que nunca, algo que alegra a Christian Horner y compañía. Desde Verstappen y Hamilton, hasta Checo y Bottas lo dejaron todo en el circuito e hicieron de sus maniobras una batalla épica.

No obstante, hubo un momento en el que la FIA estuvo a punto de investigar una defensa de Max Verstappen, que por cierto no fue suficiente para mantener el liderato de la carrera. Al final esto se descartó y Horner destacó que una penalización habría sido injusta.

“¿Sanción para qué? No hubo ventaja, no hubo contacto, así que creo que solo fue una pelea fuerte entre ellos. Me parece que los comisaros decidieron bien. Hubiera sido injusto castigar eso; quieres verlos ir fuerte y son dos pilotos luchando por el campeonato mundial, va a ser duro“, explicó.