Lo que necesitas saber:
Ya debutaron las 48 selecciones del Mundial 2026 y te dejamos cómo van los grupos tras el primer partido de cada una
¡Terminó la primera jornada de la fase de grupos en el Mundial 2026! Oficialmente las 48 selecciones participantes ya debutaron. ¿Cómo van los grupos? No, mejor aún, ¿cómo se jugarían los dieciseisavos si hoy terminara la fase de grupos?
Así van los grupos del Mundial 2026
Sin mucho rollo, así quedaron los grupos tras la primera jornada de la primera ronda del Mundial 2026:
Grupo A
- México – 3 puntos
- Corea – 3 puntos
- Chequia – 0 puntos
- Sudáfrica – 0 puntos
Grupo B
- Suiza – 1 punto
- Canadá – 1 punto
- Qatar – 1 punto
- Bosnia – 1 punto
Grupo C
- Escocia – 3 puntos
- Marruecos – 1 punto
- Brasil – 1 punto
- Haití – 0 puntos
Grupo D
- Estados Unidos – 3 puntos
- Australia – 3 puntos
- Turquía – 0 puntos
- Paraguay – 0 puntos
Grupo E
- Alemania – 3 puntos
- Costa de Marfil – 3 puntos
- Ecuador – 0 puntos
- Curazao – 0 puntos
Grupo F
- Suecia – 3 puntos
- Japón – 1 punto
- Países Bajos – 1 punto
- Túnez – 0 puntos
Grupo G
- Nueva Zelanda – 1 punto
- Irán – 1 punto
- Bélgica – 1 punto
- Egipto – 1 punto
Grupo H
- Uruguay – 1 punto
- Arabia – 1 punto
- España – 1 punto
- Cabo Verde – 1 punto
Grupo I
- Noruega – 3 puntos
- Francia – 3 puntos
- Senegal – 0 puntos
- Irak – 0 puntos
Grupo J
- Argentina – 3 puntos
- Austria – 3 puntos
- Jordania – 0 puntos
- Argelia – 0 puntos
Grupo K
- Colombia – 3 puntos
- RD Congo – 1 punto
- Portugal – 1 punto
- Uzbekistán – 0 puntos
Grupo L
- Inglaterra – 3 puntos
- Ghana – 3 puntos
- Panamá – 0 puntos
- Croacia – 0 puntos
Los criterios de desempate en caso de igualdad en puntos, quedaron en el siguiente orden:
- Resultado directo entre las selecciones empatadas.
- Mejor diferencia de goles.
- Goles a favor.
- Fair Play (número de tarjetas amarillas y rojas)
- Posición en el ranking FIFA
¿Cómo se jugarían los dieciseisavos del Mundial 2026 si hoy terminara la fase de grupos?
Ahora sí vamos con lo interesante. Saber cómo van los grupos importa porque definen los enfrentamientos de dieciseisavos de final, así que imaginando que hoy terminara la fase de grupos y se quedaran como están, la siguiente ronda se vería así:
- (1E) Alemania vs Brasil (3C)
- (1I) Noruega vs Países Bajos (3F)
- (2A) Corea del Sur vs Canadá (2B)
- (1F) Suecia vs Marruecos (2C)
- (2K) RD Congo vs Ghana (2L)
- (1H) Uruguay vs Austria (2J)
- (1D) Estados Unidos vs Qatar (3B)
- (1G) Nueva Zelanda vs Chequia (3A)
- (1C) Escocia vs Japón (2F)
- (2E) Costa de Marfil vs Francia (2I)
- (1A) México vs España (3H)
- (1L) Inglaterra vs Portugal (3K)
- (1J) Argentina vs Arabia Saudita (2H)
- (2D) Australia vs Irán (2G)
- (1B) Suiza vs Bélgica (3G)
- (1K) Colombia vs Ecuador (3E)
Alemania vs Brasil… ¡Inglaterra vs Portugal!… ¡¡¡México vs España!!! Faltan dos rondas en la fase de grupos y ya veremos cómo se van modificando los dieciseisavos del Mundial 2026, pero vaya partidazos los que podrían formarse hasta ahora.