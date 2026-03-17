Lo que necesitas saber: Irán se ubica en Grupo G del Mundial 2026, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Claudia Sheinbaum ya confirmó que Irán sí anda en negociaciones con la FIFA para jugar en México sus partidos del Mundial 2026. Y es que la Selección Iraní no tiene la intención de jugar en Estados Unidos después de aquellas declaraciones que hizo Donald Trump en las que no garantizaba su seguridad.

Y aunque México ya dio el ‘sí’, la FIFA es la única que puede hacer oficial el cambio, pues no solo se trata de mover a Irán de país, también a sus respectivos rivales de Fase de Grupos, además de los calendarios, sedes de entrenamientos y más.

Claudia Sheinbaum / Foto: Presidencia

Claudia Sheinbaum le dice que ‘sí’ a Irán

Ahora que la Federación Iraní de Futbol confesó que andan negociando la posibilidad de mover sus partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos a México, Claudia Sheinbaum, ya les dio ‘luz verde’ de jugar en territorio mexicano.

“Lo están viendo con la FIFA si es factible, porque iban ir a Estados Unidos si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos. México, pues tiene relación con todos los países del mundo. Vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí, pues se informaría“. Dijo Sheinbaum durante la mañanera del 17 de marzo.

Si bien, el Gobierno de México no tiene problemas en recibir a otra selección, es importante mencionar que la última palabra la tiene la FIFA. Y es que no solo se trata de mover a Irán de país, ese cambio también contempla a sus rivales en el Grupo C, las sedes de entrenamiento, estadios, hoteles, vuelos y más.

Fotografía @MexicoCity26 vía X

¿Por qué Irán no quiere jugar en Estados Unidos?

Irán no tiene la intención de jugar en Estados Unidos el Mundial por varios motivos importantes que van más allá del futbol. Para empezar, Estados Unidos e Israel iniciaron una serie de ataques contra el territorio iraní a finales de febrero del 2026.

Parte de la población civil ha perdido la vida durante los bombardeos a Irán, incluidas las 175 niñas de una primaria que murieron tras un ‘error de coordenadas’ del ejercito estadounidense.

Por lo que jugar algunos partidos en Estados Unidos no parece ser la mejor idea para la Federación Iraní de Futbol, menos después de la amenaza de Donald Trump.

Foto: Captura al video de Al Jazeera English (@AJEnglish)

¿Qué dijo Donald Trump sobre Irán?

Mientras Irán se debate entre ir o no al Mundial 2026, Donald Trump les dijo que eran bienvenidos a jugar en Estados Unidos sus partidos de la Fase de Grupos, pero que era mejor ‘por su seguridad y su propia vida’ que no fueran al Mundial.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad“. Escribió Trump en Truth Social.

Captura de pantalla Truth Social

El mensaje de Trump no hizo nada de gracia en la Federación Iraní, que no tardó en responder que, si un país debería ser excluido del Mundial, ese era Estados Unidos, al ser incapaz de garantizar la seguridad de las selecciones clasificadas.

Grupo y partidos de Irán en el Mundial 2026

Irán se ubica en Grupo G del Mundial 2026, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Después del sorteo, todos sus partidos de la Fase de Grupos quedaron programados para jugarse en California y Seattle, ciudades de Estados Unidos.

Es más, les toca hasta jugar el partido por el ‘orgullo LGBTQ+’ contra Egipto. Lo ‘irónico’ del asunto, es que en ambos países la homosexualidad es castigada con cárcel.

Y ante los problemas con Estados Unidos, la idea de Irán es cambiar de sede y jugar en México.

Partido Fecha Sede Irán vs Nueva Zelanda 15 de junio del 2026

19:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Bélgica vs Irán 21 de junio del 2026

13:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Egipto vs Irán 26 de junio del 2026

21:00 hrs Lumen Field

Seattle, Estados Unidos

¿Qué pasa si Irán no va al Mundial?

Hace unas semanas se habló de la posibilidad de que Irán no fuera al Mundial 2026. Y en caso de que eso suceda, tendrán que pagar una multa millonaria a la FIFA, además de regresar el dinero que hayan recibido como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo y corren el riesgo de quedar vetados un tiempo.

Y ya después la FIFA tendría que tomar la decisión del país que tomaría el lugar de Irán, podría ser Iraq, país que juega el repechaje y automáticamente, Emiratos Arabes se quedaría con el boleto al repechaje.

Fotografía fifa.com

Aunque todo indica que Irán no tiene intención de abandonar el Mundial, por el contrario, quieren agotar todas sus posibilidades para jugar la Copa del Mundo.