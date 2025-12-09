Lo que necesitas saber: La Asociación Egipcia de Futbol envió una carta al Secretario General de la FIFA, Mattias Grafström, para dejar en claro que no van a participar en ninguna actividad que promueva la homosexualidad.

Todavía no empieza el Mundial 2026 y ya tenemos los primeros problemas por los partidos. Resulta que, Irán y Egipto se niegan a jugar el denominado ‘Partido del Orgullo’ en honor a la comunidad LGBTQ+.

La razón es una, en ninguno de estos dos países se aprueba la homosexualidad. Por el contrario, es perseguida y en el peor de los casos es castigada con pena de muerte, pero entonces ¿Quién organizó ese juego? Por acá se los vamos a explicar.

Foto: MexicoCity26 (Facebook)

Partido por el Orgullo del Mundial 2026

Seattle es una de las ciudades sedes del Mundial 2026. Y muchísimo antes de que se hiciera el sorteo para determinar los grupos y partidos, a los organizadores se les ocurrió denominar el juego del 26 de junio el ‘Partido por el Orgullo’, aprovechando que es el ‘Fin de Semana del Orgullo’.

Su idea principal es, según su sitio web, “Mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQ+ en Washington”.

Hasta ahí, todo marchaba con normalidad. Sin embargo, el problema llegó después del sorteo, cuando se confirmó que Egipto e Irán disputarían dicho juego. Dos países que no aprueban la homosexualidad y tienen varias leyes en contra de las personas que la practican.

Egipto e Irán se niegan a jugar el ‘Partido del Orgullo’

Evidentemente, ni Egipto ni Irán tienen la intención de jugar el ‘Partido del Orgullo’. Tanto así que, la Asociación Egipcia de Futbol ya envió una carta al Secretario General de la FIFA, Mattias Grafström, para dejar en claro que no van a participar en ninguna actividad que promueva la homosexualidad.

“La Asociación Egipcia de Fútbol (AEF) envió una carta oficial a la FIFA, rechazando categóricamente cualquier actividad que promueva la homosexualidad durante el partido Egipto-Irán, programado para el 26 de junio de 2026 en Seattle“. Se lee en el comunicado de la AEF.

Es más, citaron el Artículo 4 de los Estatutos de la FIFA en el que ese estipula que lo partidos son ajenos a temas políticos y sociales. En un fragmento se lee lo siguiente: “La FIFA se declara neutral en materia de política y religión”, pero también se prohibe “la discriminación de cualquier país, individuo o grupo de

personas por cuestiones orientación sexual”.

Irán también se pronunció al respecto y aseguró que se todo esto se trata de una decisión ‘irrazonable’ que apoya solo a ‘un grupo en particular’.

“Tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular. Sin duda, abordaremos este asunto”. Dijo Mahdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol iraní

Captura de pantalla

Egipto e Irán condenan la homosexualidad

Irán tiene varias leyes que condenan a las personas homosexuales, desde aquellos que son descubiertos besando a alguien de su mismo sexo hasta lo que mantienen relaciones sexuales y son incidentes. Las penas van desde los latigazos, cárcel y pena de muerte.

Peor aún, se han registrado un gran número de casos en los que las autoridades abusan sexualmente de los ‘detenidos’. De acuerdo con Human Rights, Navid, un hombre gay de 42 años, fue violado por la policía, golpeado de forma brutal. Por si eso no fuera suficiente, estuvo varios días aislado en una casa, donde nuevamente fue violado, aquella vez con una linterna y un bastón.

Foto: Matt Jelonek-Getty Images.

Mientras tanto, en Egipto, aunque no hay leyes claras que prohiban la homosexualidad, tampoco existen aquellas que protejan a las personas de la discriminación o persecución por sus preferencias sexuales. Por lo que las autoridades la condenan como ‘libertinaje’ o ‘depravación’.

Incluso en los medios de comunicación tienen prohibido ‘mostrar’ personas homosexuales.