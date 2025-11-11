Lo que necesitas saber: El partido inaugural del Mundial 2026 del 11 de junio en el Estadio Azteca.

¿Eres niña o una joven y quieres ir al partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca? Pues quédate porque está información te interesa. Claudia Sheinbaum va a regalar el boleto que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le dio a ella a alguna niña o joven que quiera ir al partido y que no tenga oportunidad de hacerlo.

Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum / Fotografía @Claudiashein

Claudia Sheinbaum regala su boleto de la inauguración del Mundial 2026

Gianni Infantino visitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y le dejó el boleto 0001, fila 1, asiento 1 para el partido inaugural del Mundial 2026 del 11 de junio en el Estadio Azteca en el que jugará la Selección Mexicana.

Y justamente ese es el boleto que Claudia planea regalar a cualquier niña o joven que guste del futbol. Según ella, no está segura de acudir al partido así que, para que no se desperdicie quiere regalarlo.

Aunque con o sin boleto, su asistencia al partido podría estar garantizada al ser presidenta del país sede.

“Ese boleto que me dieron, el 001, se lo voy a regalar a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea amante del fútbol, para que pueda soñar con el futbol”. Dijo Sheinbaum.

¿Cómo ganar el boleto de Claudia Sheinbaum para el Mundial?

Si bien, Claudia Sheinbaum dijo que va a regalar su boleto para la inauguración del Mundial 2026 no dio muchos detalles al respecto. Solo dijo que pensaba en regalarlo a una niña o joven, pero no dio más detalles al respecto.

Habrá que esperar para conocer el procedimiento para regalar el boleto y las bases.

Inauguración

Mundial 2026 Fecha Sede México vs Rival por confirmar 11 de junio 2026 Estadio Azteca

Sabemos que hay muchos aficionados hombres, pero está vez solo serán consideradas las mujeres. Pero no se sientan mal, hombres y mujeres pueden participar para ganar entradas al sorteo del Mundial que se celebrará en Washington. (Acá les contamos todo)

Sí, ya sabemos que no es lo mismo, pero al menos podrán ser parte de un momento importante del torneo.