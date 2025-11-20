Lo que necesitas saber: Katia Itzel pitará su primer Mundial y César Ramos tendrá su tercera Copa del Mundo

México no solo estará representado por la Selección Mexicana en el Mundial 2026, también tendremos mexicanos impartiendo justicia. Todo apunta a que Katia Itzel García y César Arturo Ramos serán los árbitros mexicanos elegidos por FIFA para estar en la próxima Copa del Mundo.

Este es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 // Foto: Adidas

Katia Itzel García y César Arturo Ramos, árbitros mexicanos para el Mundial 2026

Nada menos que Eduardo Brizio dio la primicia en Futbol Picante, de ESPN; aseguró que sus nombres ya están en la lista final de la FIFA, y solo hace falta que Concacaf haga el anuncio oficial.

Dicha información también les fue confirmada por fuentes al interior de la Comisión de Árbitros, por lo que ya podemos darlo por hecho. De nuevo, a falta del anuncio oficial.

Katia García / Foto: Agencia Mexsport

Katia Itzel García tendrá su primer Mundial y César Ramos el tercero

No nos debe extrañar que Katia Itzel y César Ramos sean los elegidos. Recordemos que ambos están nominados como mejor árbitro y árbitra del 2025 en todo el mundo.

Lo raro más bien es darnos cuenta de que Katia Itzel García pitará apenas su primer Mundial (te juro que yo recordaba haberla visto en Qatar 2022, pero no). Este año debutó en un partido de la Liga MX varonil y también tuvo participación en el Mundial Sub 20 masculino. Sería la primera árbitra mexicana que dirige un partido como central en un Mundial varonil, pues Karen Díaz estuvo en Qatar 2022 como asistente.

César Arturo Ramos, por otro lado, vivirá su tercera experiencia mundialista, pues ya estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022. Naturalmente su mayor logro ha sido pitar de buena forma la semifinal entre Francia y Marruecos el Mundial pasado.

Fotografía @Arbitraje_MX

Ojalá se haga oficial esta gran noticia, ¿y por qué no? Esperar que más árbitros y árbitras mexicanas se unan a la lista oficial de silbantes para el Mundial 2026.