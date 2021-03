¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el debut de Checo Pérez con Red Bull en el GP de Baréin?

La espera terminó y una nueva temporada de Fórmula 1 por fin llegó, el sonido de los motores nuevamente se escuchará en todo el mundo y los pilotos ya se encuentran listos para deleitar a los aficionados del deporte motor y en especial a los mexicanos, que ya queremos ver el debut de Checo Pérez con Red Bull.

Nos espera una temporada llega de sorpresas, pues Lewis Hamilton buscará su octavo campeonato de Fórmula 1, pero Red Bull quiere el título de nuevo y apostó por Max Verstappen, además de su nuevo piloto, nuestro Sergio Checo Pérez.

Esta temporada será especial porque marca el regreso de Fernando Alonso, un ex campeón de Fórmula 1 al “Gran Circo”, Sebastian Vettel cambió de escudería, Ferrari quiere regresar a los primeros planos y Haas se fue para transformarse en Aston Martin.

Todo dará comienzo el 28 de marzo, en un lugar especial para Checo Pérez y todos los mexicanos, pues Baréin guarda un espacio en nuestros corazones por ser el circuito en el que el mexicano consiguió su primer triunfo en la Fórmula 1.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el GP de Sakhir?

La competencia en pista arranca este sábado con la ronda de calificación, la cual iniciará a las 9:00 horas y la podrás seguir en vivo por la señal de Fox Sports 3, pero no sólo eso, también podrás seguir la transmisión en el reproductor de Escudería Telmex y aquí te dejamos en link.

A lo que nos truje, chencha, pues el domingo a las 9:00 horas comenzará la carrera y la transmisión será, nuevamente en Fox Sports 3 y, también la podrás seguir en Escudería Telmex así que va por acá el link.

Agenda del GP de Bahrein, tiempos Centro de México Viernes:

FP1: 5:30 AM

FP2: 9:00 AM Sábado:

FP3: 6:00 AM

Calificación: 9:00 AM Domingo:

GP de Bahrein: 9:00 AM pic.twitter.com/lvY9ovdtNX — David Sánchez Olmos ®™ 🇲🇽 🌳 (@DSORacing) March 25, 2021

Pilotos a seguir

Como ya mencionamos, Lewis Hamilton llega para refrendar su título y con los ojos puestos en la meta para acercarse más a un nuevo campeonato. Max Verstappen, es uno de los que quiere poner en aprietos al británico y también Checo Pérez quiere demostrar que llegó a Red Bull para ganar y no ser el piloto secundario.

Por si aún no te has metido en el mood de fanático de Fórmula 1, aquí te dejamos una guía para que no te falte nada de conocimiento acerca de la temporada que arranca este fin de semana.