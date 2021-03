Todo lo que necesitas saber sobre la temporada 2021 de Fórmula 1

Gran Premio de México de Fórmula 1

Para esta edición 2021 de la Fórmula 1, sí se tiene contemplado a nuestro país como una carrera del calendario, recordemos que la temporada pasada desafortunadamente no se pudo realizar el Gran Premio en la Ciudad de México debido a la pandemia.

31 de octubre es la fecha en la que México será sede una vez más de la Fórmula 1, ya avanzada la temporada y con una tabla de posiciones más definida, Checo Pérez quiere ser profeta en su tierra y conseguir un podio para México, Red Bull y un posible campeonato.

Contendientes al campeonato de Fórmula 1

Lewis Hamilton no quiere soltar su puesto como Campeón Mundial y en 2021 buscará su octavo título, la hegemonía que ha impuesto sobre la pista es tal, que en la última década se llevó 6 de los 10 posibles campeonatos de Fórmula 1.

Red Bull confía en Max Verstappen para hacerle frente al británico y tiene en Checo Pérez a la posible sorpresa de la Fórmula 1, según el ex piloto Nico Rosberg. Sebastian Vettel quiere campeonar nuevamente y ahora lo intentará con Aston Martin.

Ferrari no consigue un campeonato mundial desde 2007 y Carlos Sainz junto a Charles Leclerc son los elegidos de la escudería para pelear por el título. No podemos descartar a un ex campeón como Fernando Alonso, quien regresa a la Fórmula 1 de la mano de Alpine en busca de regresar a la cima.

Mujeres en la Fórmula 1

Las mujeres van tomando fuerza en la Fórmula 1 y en esta temporada 2021 no es la excepción, pues en roles claves para pilotos y equipos, estas mujeres también formarán parte de la campaña que inicia este 28 de marzo en Bahrein.

Angella Cullen, siempre con Hamilton, regresa para intentar ganar un nuevo campeonato con el británico y realizar su excelente labor como fisioterapeuta y primordialmente amiga de Lewis y pieza fundamental en el accionar del piloto.

Bernie Collins, ingeniera de estrategia y hasta 2020 parte del equipo de Checo Pérez. Su labor es tomar decisiones de suma importancia durante las carreras, pero también en sesiones de práctica o calificación. No son las únicas mujeres en el juego, existen muchas más y aquí puedes conocer más de ellas.

Drive to Survive temporada 3

Si crees que hasta el momento es mucho de Fórmula 1, no tienes ni idea. Se viene una de las temporadas más emocionantes y sí, por Checo Pérez como piloto de Reb Bull. Los amantes del deporte motor y los no tan fanáticos, tiene varias opciones para poder seguir la campaña 2021.

Netflix es una plataforma que recientemente atacó la Fórmula 1, la serie Drive to Survive nos da un vistazo de todo lo que se vive dentro del “Gran Circo”, contado por los propios pilotos y equipos. Podemos ver todas las situaciones que viven cada uno de los que se monta en el monoplaza.

Para este 2021, ya pueden ver la temporada 3 de Drive to Survive y para México, Checo Pérez toma un rol aún más protagonico dentro de la serie y también nos muestra cómo es que un accidente dentro de la pista hace reaccionar a todos y cada uno de los pilotos.

Si quieres ver la temporada 3 de Drive to Survive, aquí te dejamos el link.