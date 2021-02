¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo UFC 258 Kamaru Usman vs Gilbert Burns?

El sábado 13 de febrero la UFC 258 traerá una cartelera llena de emoción para este nuevo evento, como plato principal está la pelea del título peso welter entre Kamaru Usman y el retador brasileño Gilbert Burn. Además, nos presenta 2 peleas con mexicanos incluidos.

Kamaru Usman ha demostrado ser uno de los principales peleadores no sólo de la categoría sino de toda la UFC y busca defender por tercera ocasión su cetro ante un Gilbert Burns, que trae una seguidilla de victorias que quiere mantener para ser el nuevo campeón.

Después de vencer por decisión unanime a Tyron Woodley para obtener el título de la UFC, después tuvo un enfrentamiento ante Colvy Covington, el cual ganó por nocaut técnico y su última pelea fue frente a Jorge Masvidal y retuvo por decisión unanime.

Gilbert Burns llega con una racha de 6 peleas ganadas y en las últimas tres enfrento a Gunnar Nelson, Demian Maia y Tyron Woodley, ganando por decisión, nocaut técnico y decisión, respectivamente.

