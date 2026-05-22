Lo que necesitas saber: La FMF fue notificada por FIFA del castigo y no se habilitaron algunas zonas del Estadio Cuauhtémoc

Lo del grito discriminatorio es un tema que ha llegado a un nivel de cansancio. ¿Cuántas veces debe repetirse que no está bien y que hay que erradicarlo? De plano ahora sí cayó una sanción fuerte de FIFA, pues mandaron cerrar parte del Estadio Cuauhtémoc para el juego contra Ghana en Puebla.

México vs Valencia en el Estadio Cuauhtémoc / Foto: MexSport

FIFA sanciona a México para el partido contra Ghana por el grito discriminatorio

“La Comisión Disciplinaria de FIFA notificó a la Federación Mexicana de Futbol la imposición de una sanción consistente en el cierre parcial de aforo del Estadio Cuauhtémoc para el encuentro entre México y Ghana, a celebrarse este 22 de mayo, derivado del grito discriminatorio”, señala un comunicado de la FMF.

La sanción deriva de los partidos contra Ecuador y Paraguay, el primero de octubre del año pasado y el segundo jugado en noviembre.

Es por ello que, para el partido contra Ghana, se bloqueó una zona en el Estadio Cuauhtémoc, el 15 % del aforo, para que no te extrañe ver espacios sin afición en Puebla.

Comunicado de FMF sobre el castigo de FIFA por el grito discriminatorio

“La Ola sí, el Grito no”, la nueva campaña de la Femexfut para erradicar el grito discriminatorio

Lo peor de todo esto es que no hay mucha esperanza que digamos. En los comentarios al comunicado de la FMF, diversos usuarios defienden el grito, bajo el argumento de que esa es la única manera en que la afición hace sentir su descontento con la selección, jugadores, directivos y el momento del futbol mexicano.

Y del lado de la Federación tampoco hay mucho para decir. Se viene otra campaña para tratar de erradicar el grito, llamada “La Ola sí, el Grito no“. Como su nombre lo dice, la idea es invitar a la afición a que se exprese haciendo una tradicional ola en lugar de lanzar el grito discriminatorio. ¿Qué tan efectivo crees que sea esto?

Ni el famoso protocolo de detener los partidos ha logrado erradicar el grito de forma contundente. Y lo más grave es que estamos a días de ser sede del Mundial 2026. ¡El grito discriminatorio no se debe presentar en la Copa del Mundo!

Ojalá que la afición entienda de una vez por todas.