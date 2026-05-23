Lens y una histórica Copa de Francia de la mano de Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin

Lo que necesitas saber: RC Lens ganó la Copa de Francia por primera vez en 120 años y lo hizo con Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin en la cancha

Lens recordará por siempre el 22 de mayo del 2026. Este día el club ganó la primera Copa de Francia de su historia… ¡De sus 120 años de historia!

Y sí, la consigue con dos exjugadores de la poderosa Liga MX en sus filas: Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin.

Foto: @RCLens (vía X)

RC Lens gana su primera Copa de Francia en 120 años

Si el 2025 fue el año de romper sequías y maldiciones, este 2026 va que vuela para hacerle competencia. Primero fue el Arsenal, ahora es el Racing Club Lens.

Hablamos del único equipo que le hizo sombra al PSG en la liga de Francia, pues se quedaron a solo 6 puntos de ellos en la clasificación. En la Copa eliminaron al Lyon en cuartos de final, demostrando que en verdad son cosa seria.

En la final fueron muy superiores desde los primeros minutos y el francés ex de Tigres abrió el marcador. Se impusieron 3-1 y los festejos son dignos de un equipo que jamás había ganado este título en sus 120 años de historia.

El Lens ya había ganado la Copa de la Liga de Francia, pero no es la misma. Esa era solo entre clubes profesionales y ya no existe. La Copa de Francia la disputan todos los equipos franceses, incluyendo amateurs, y es la segunda competencia más importante del país.

Por si te lo preguntas, el Lens sí ha ganado la liga de Francia, pero solo una vez en su historia (en 1998). Un equipo poco acostumbrado a ganar, pero que lleva ya unos años destacando en Francia y Europa. Solo había jugado dos Champions hasta 2023, y de entonces hacia acá, jugará ya su cuarta Liga de Campeones en 2026-2027.

Foto: @RCLens (vía X)

Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin, importantes en el Lens

No exageramos. Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin no solo juegan en el Lens, son bastante importantes para el club.

Thauvin llegó al Lens en verano de 2025 y esta temporada jugó 33 partidos en liga y 4 de la Copa, con 14 goles y 10 asistencias. Como ya decíamos, él abrió el marcador en la final que les da su primera Copa de la historia.

Florian Thauvin en Tigres / Foto: MexSport

De Allan Saint-Maximin conocemos bien lo ocurrido. Se fue del América en febrero de este año por decisión propia, argumentando asuntos personales. Nunca se adaptó a la Liga MX y muchos recordaron entonces la advertencia de Mourinho sobre él.

Pero tuvo una buena mitad de temporada con el Lens, sumando 4 goles y 3 asistencias en 13 partidos jugados. También fue titular en la final de la Copa de Francia, saliendo de cambio cuando el partido estaba a su favor.

Foto: @RCLens (vía X)

Dicen que el futbol da revancha, y dos jugadores que no se fueron de la mejor forma de México, son prueba de ello. Un histórico título para el Lens con ellos como protagonistas.