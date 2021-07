¿Cómo, cuándo y dónde ver ‘Money in the Bank’ evento de WWE?

La WWE está viviendo momentos cruciales en su historia, pues para ellos terminaron las restricciones y podrá regresar la gente a las arenas, Money in the Bank será el primer evento de la empresa que tenga afición -Wrestlemania 37 no cuenta porque no estuvo a su máxima capacidad- de vuelta.

Así que WWE prepara grandes cosas para el regreso de la gente, de por sí, la lucha Money in the Bank ya es lo suficientemente atractiva para que la gente se emocione y ahora con 2 luchas -la femenil y la varonil- se espera que las luchas sean una auténtica locura por el nivel de competidores que hay y la oportunidad que está en juego.

Money in the Bank consiste en lo siguiente. Un maletín está colgado encima del ring, los y las luchadoras deberán usar una escalera para que puedan bajarlo. El ganador -o sea que el que descuelgue el maletín- tiene una oportunidad por el campeonato máximo (Universal, WWE Championship y hasta el campeonato de NXT) en el lapso de un año.

Al momento hay 6 luchas pactadas para el evento, primero las defensas de los campeonatos de Raw y SmackDown. Bobby Lashley busca retener su campeonato de WWE ante Kofi Kingston, Roman Reigns defenderá su campeonato universal en contra de Edge, una de las rivalidades del año.

Los campeonatos en pareja de Raw también estarán en juego, AJ Styles y Omos tendrán la encomienda de salir a defender sus títulos en contra de lo Viking Raiders. Charlotte Flair está en búsqueda de arrebatarle el campeonato femenino de Raw a Rhea Ripley y tendrá lamo oportunidad en Money in the Bank.

¿Quién compite en las luchas de Money in the Bank 2021?

Varonil

4 superestrellas de Raw y la misma cantidad de SmackDown estarán en la lucha de Money in the Bank de WWE. John Morrison, Ricochet, Matt Riddle, Drew McInryte, Shinsuke Nakamura, Big-E, Kevin Owens y Seth Rollins estarán buscando la oportunidad para hacerse con el maletín de “Señor dinero en el banco”.

Femenil

Para la lucha femenil, Zelina Vega, Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Cross, Liv Morgan, Natalya y Tamina serán las competidoras. Recientemente fueron agregadas las campeonas en parejas, pero existen rumores de que Becky Lynch puede hacer su regreso a la WWE o la misma Sonya DeVille también regrese a los encordados.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el evento Money in the Bank?

El evento Money in the Bank 2021 será este domingo 18 de julio y la transmisión correrá a cargo de WWE Network, que será la única manera de sintonizar uno el evento en el que regrese la gente a las arenas de WWE y arrancará la transmisión a las 6:00pm.

El costo del canal WWE Network, es de 9.99 dólares, que a pesos mexicanos serían unos $204.53 para poder ver en exclusivo el Money in the Bank. También podrás disfrutar todo el evento en el canal Star Action, disponible en diferentes compañías de televisión de paga.