El emotivo video con el que WWE le da la bienvenida de regreso a los fans a las arenas

WWE está cerrando una etapa inolvidable para la empresa y para todos los fanáticos a la lucha libre, el llamado “Thunderdome” dejará de ser porque este viernes 16 de julio, la gente regresará a una arena de WWE para un show en vivo.

SmackDown -show que se está llevando los reflectores en la WWE (lo sentimos Raw)- será el escenario en que los aficionados regresen a una arena de WWE, oficialmente a partir del próximo viernes todos los shows y eventos de pago por evento regresarán a tener aficionados.

Recordemos que, por más de un año y medio, debido a la pandemia y el COVID-19, la WWE se tuvo que adaptar a las condiciones de medidas sanitarias en Estados Unidos y presentó un proyecto llamado “Thunderdome”, en el que buscó acercar a los aficionados.

Los aficionados, podían aparecer en los shows de WWE con su rostro mostrado en miles de pantallas que se colocaron dentro de la arena para no perder el contacto de la gente. Cada show y evento se llevó a cabo en 3 arenas diferentes en Florida.

17 meses después, un show de WWE volverá a tener gente, aunque Wrestlemania 37 en el estadio de los Buccaneers de Tampa, vio a algunos aficionados en el estadio, pero no estuvo a su máxima capacidad, sólo unos cuantos fueron los privilegiados -el redactor se muere de la envidia- de disfrutar el evento más importante del año.

¿Qué prepara SmackDown para el show de regreso con aficionados?

SmackDown será el primero de 3 eventos que harán que los fanáticos regresen con emoción a las arenas de WWE, pues el domingo 18 de julio, vivirán un pago por evento en el que sabremos quién será el y la siguiente señor y señora “Dinero en el banco”, para terminar con Raw el lunes 19 de julio.

Pero vamos a lo que nos truje -como dirían en mi pueblo-, este SmackDown del 16 de julio tiene pactadas al momento 3 luchas. Primero, un encuentro fatal de 4 esquinas entre Big-E, Seth Rollins, Kevin Owens y Shinsuke Nakamura, todos participantes de la lucha “Money in the Bank”.

Después, la campeona Bianca Belair defenderá su campeonato ante Carmella, esto después de que Bianca se quedara sin oponente para Money in the Bank, tras la salida de Bayley por lesión. Carmella entró al quite y dejó su lugar vacante en la lucha por el maletín de “Dinero en el banco”.

Para cerrar el show, el campeón Universal, Roman Reigns, se unirá a sus primos Jimmy and Jey Uso para enfrentarse al equipo formado por Edge, Rey Mysterio y su hijo Dominik Mysterio. Edge y Mysterio se volverán a juntar en equipo después de un largo tiempo, amistad, traiciones y campeonatos.

El emotivo video con el que WWE le dio la bienvenida nuevamente a los fans

Para poner aún más emoción y emotividad al regreso de los fanáticos, WWE decidió hacer un video de bienvenida tras la era “Thunderdome”. En el video se puede ver a diferentes luchadores como Drew McIntyre, Kofi Kingston y Bianca Belair en diferentes arenas y todas están vacías.

Después, un mensaje en el que WWE escribe que después de casi un año y medio algo les estaba faltando. Se escucha el ruido que genera la gente en las arenas y diferentes videos icónicos a lo largo de la historia aparecen. Algunos de esos momentos no se podrían concebir sin la gente.

Cierra el video con 3 momentos recientes que han hecho que la gente se vuelva loca en la arenas: Daniel Bryan y el movimiento del “Sí”, Kofimania y la implosión de Becky Lynch como “The Man”, además de un fragmento de “The Rock” teniendo la piel erizada por los canticos de la gente para cerrar con un “W (con el logo de WWE)elcome Back“.