¿Cómo viajan los caballos para las competencias ecuestres en Tokio 2020?

Y pues, lo que es… estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán marcados por todas las restricciones sanitarias debido a la pandemia por COVID-19 –además de la postergación de un año–. Podemos conocer la manera de cómo viajan los atletas y entrenadores gracias a las redes sociales, pero nos surge una pregunta: ¿cómo demonios viajan los caballos para las competencias?

Sí, los caballos son parte importante de los equipos ecuestre de los diferentes países que competirán en el deporte, así que también se tiene que cuidar su seguridad, salud y los viajes tan largos que deben hacer para llegar a Tokio 2020 –y ellos no se pueden quejar del jetlag–.

Alrededor de 247 caballos serán los que participarán en 6 eventos de 3 disciplinas durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de otros 78 que tendrán su participación en los Juegos Paralímpicos, que arrancarán después de que terminen los olímpicos, el 8 de agosto.

El proceso de llevar a los animales hasta Tokio 2020 es uno de los más organizados, por lo menos para el equipo de Estados Unidos, que tuvieron que mover toda la organización que normalmente se contempla en seis meses, y ahora lo tuvieron que hacer en seis semanas.

El director del equipo deportivo ecuestre de Estados Unidos, Will Connell mencionó para Forbes sobre esta planeación que se tuvo que acelerar, pero eso no fue lo único, pues la logística en cuanto a lo económico también se vio afectada.

Tramos adicionales de viajes porque el grupo en Europa incluía caballos de reserva y miembros del personal que no se esperaba que viajaran a Tokio, todo esto sumado a unos 30 mil dólares que se tuvo que gastar en pruebas COVID-19 para las personas.

¿Cómo fue llevar a los caballos a Tokio 2020?

De por sí, en condiciones normales el llevar los caballos de un lugar a otro, es un verdadero relajo, ahora con pandemia y restricciones, imagínense. Los animales son llevados en un remolque desde sus granjas hasta el aeropuerto, en el que deben de pasar un par de exámenes para verificar solidez.

A la hora del vuelo, los caballos deben de caminar más o menos 20 minutos para la circulación previo al viaje. Ya en el aeropuerto, otro remolque los lleva hasta el área de exportación casi siete horas antes de la salida del avión, en este lugar, finalmente se les da otra examinación (y nosotros nos quejamos de tener que llegar 3 horas antes al aeropuerto).

Finalmente, se usa una plataforma rodante y un elevador de tijera para poder llevarlos en el avión para poder hacer el despegue. Dos personas acompañan al caballo en ese mismo vuelo, el mozo y el veterinario para alimentar al equino en las horas de vuelo y controlar cualquier imprevisto.

¿Y sus maletas? Porque los caballos también tienen equipaje –aunque no lo crean–, pues, aunque ellos no preparen la maleta (PLOP!), otros la hacen por ellos y contiene casi mil libras de alimentos, suplementos estomacales, la ropa de cama de caballos. Pero eso no es todo, sino que también se llevan los clásicos bridas, monturas, estribos y más.