Lo que necesitas saber: En el accidente ocurrido el pasado 30 de diciembre en la autopista Lagos-Ibadan, en Nigeria, murieron dos personas. Ambas, cercanas a Anthony Joshu.

Hasta donde se sabía, el vehículo en el que viajaba Anthony Joshua chocó contra una camioneta estacionada. Ahora, las autoridades de Nigeria tienen los elementos para responsabilizar a alguien: el chófer en el que iba el excampeón de pesos pesados.

El chófer del auto en el que iba Anthony Joshua al momento del choque que dejó dos personas muertas enfrentará cargos criminales, reportan diversos medios. De hecho, ya fue acusado formalmente por el cargo de “conducción peligrosa con resultado de muerte”.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, también enfrentará cargos por conducción imprudente y negligente, así como conducción sin el debido cuidado y atención. Todo porque en el choque que, al parecer, él provocó murieron dos personas y otras, incluyendo Anthony Joshua, resultaron heridas.

“El conductor de la camioneta Lexus involucrada en el caso de Anthony Joshua, Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue imputado en el Tribunal de Magistrados de Sagamu hoy, 2 de enero de 2026”, informó el portavoz de la policía de Nigeria, citado por medios internacionales.

¿Cuál es el estado de salud de Anthony Joshua?

De acuerdo con la BBC, a los cargos en contra del chófer de Anthony Joshua se suma el hecho de que conducía sin licencia. La primera audiencia del caso será el 20 de enero, por lo mientras, Adeniyi Mobolaji Kayode permanecerá en prisión.

Tras el accidente ocurrido el 30 de diciembre, en el que fallecieron Sina Ghami y Latif ‘Latz’ Ayodele (ambos cercanos a Joshua), el excampeón de los pesos pesados fue hospitalizado. Este 1 de enero se informó que el boxeador recibió alta médica, sin embargo, permanecerá en Nigeria para terminar con su recuperación.