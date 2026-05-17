Arrestados y eliminados: Chivas no pudo con el Cruz Azul de Huiqui y los memes celebran

Lo que necesitas saber: Cruz Azul no juega una final contra Pumas desde 1981, y desde 1999 contra Pachuca

Chivas cayó con la cara en alto a pesar de no tener seleccionados. Estuvieron a unos minutos de llegar a la final, pero es el Cruz Azul de Huiqui el equipo que va por el título.

Una noche que la afición rojiblanca no olvidará, pues terminaron eliminados y con varios seguidores arrestados.

Cruz Azul avanza a la final de la Liga MX / Foto: @CruzAzul

Cruz Azul gana en Guadalajara y manda a las Chivas de vacaciones

La Máquina demostró que sabe jugar este tipo de series, pues aunque Chivas les empató rápido cuando se fueron al frente en el juego de vuelta, nunca cayeron en desesperación por el gol que les daba el boleto.

Lo buscaron, lo construyeron y lo encontraron. Palavecino se encargó de marcar el de la victoria con todo y que Rotondi hizo todo lo posible para que Cruz Azul quedara fuera (falló una solito cuando estaban eliminados).

Los minutos finales fueron de suspenso puro, con polémicas del arbitraje y todo Cruz Azul defendiendo el resultado. Los memes celebraron, criticaron y hasta le dieron la bendición a Joel Huiqui.

Cruz Azul va a una nueva final y solo falta saber contra quién: si es contra Pumas, sería la primera final entre ambos desde 1981; si es ante Tuzos, entonces se reencontrarían en una final por primera vez desde 1999.

Chivas, eliminados y con aficionados arrestados

Previo al partido se vivió uno de esos capítulos que nunca nos gustan en el futbol mexicano. La afición de Chivas recibió con violencia el autobús de Cruz Azul, arrojando de todo, especialmente botellas de cerveza.

Fue por ello que la policía local no dudó en arrestar a varios aficionados señalados de haber arrojado los objetos más peligrosos. Al menos tres seguidores del Rebaño se quedaron sin ver el juego al estar bajo custodia por ‘alterar el orden público’.

Y así se escribe otra historia entre Chivas y Cruz Azul, con la Máquina de Huiqui en la final, y los rojiblancos lamentando no haber contado con sus seleccionados.