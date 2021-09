Confirman muerte de la luchadora Daffney Unger horas después de transmitir en Instagram

El mundo de la lucha libre profesional vive uno de los capítulos más tristes en la historia; Daffney Unger, una luchadora que estuvo en empresas como WCW y TNA desafortunadamente falleció el día 2 de agosto. Shimmer Wrestling, una empresa en la que trabajó confirmó la muerte a nombre de su familia.

“Estamos muy tristes de tener que anunciar el fallecimiento de Shannon Spruill, también conocida como Daffney Unger. Publicamos esto a pedido de su familia“, fue el mensaje que publicó la cuenta de redes sociales de la empresa de lucha libre.

“We are very sad to have to announce the passing of Shannon Spruill aka Daffney Unger @screamqueendaff. We are posting this at the request of her family. Please respect their privacy at this trying time.

I will miss you my logical sister from another mister.”

-Lexie Fyfe

— SHIMMER Wrestling (@SHIMMERwomen) September 2, 2021