¿Qué le dijo Craig Harrington a las Rayadas y qué acciones tomará la FMF?

Lo que parecía una fecha más en la Liga MX Femenil desencadenó una fuerte polémica que podría tener sanciones pronto. Craig Harrington, director técnico del América, fue señalado por su colega Eva Espejo por haber insultado a las futbolistas de Rayadas. Pasaron varias horas desde el incidente y no hay postura del club, ni de la misma Liga.

Sin embargo, ESPN reporta que sus fuentes pudieron escuchar lo que el estratega dijo en la cancha y que provocó su expulsión en el duelo entre Águilas y Rayadas de la Jornada 3: “Fuck off“, habría sido la expresión del DT inglés. Todavía no se da a conocer el reporte de la árbitra Lizzet Amairany García pero se espera más de un partido de suspensión.

“No hay necesidad de abrir investigación, ya que se tiene en la Disciplinaria el reporte oficial de la juez central, Lizzet Amairany García Olvera. Con eso él puede ser sancionado“, publica el portal. En redes sociales circulan imágenes y videos del momento, incluso Aylin Avilez luce muy molesta y reclama fuerte a Craig Harrington. No obstante, parece que esta evidencia no es suficiente para la Federación Mexicana de Futbol.

¿Qué hará la FMF ante la denuncia a Craig Harrington?

Contrario a lo que indica la información de ESPN sobre Craig Harrington, el presidente de la FMF sí considera que no hay que apresurarse con la decisión. Yon De Luisa habló en conferencia de prensa sobre el tema y señaló que el testigo de la árbitra quedará en manos de la Comisión Disciplinaria para dar a conocer la posible sanción.

“Se tiene un reporte arbitral y está siendo enviado a al Comisión Disciplinaria. Vamos a esperar a que la Comisión haga su trabajo de investigación antes de decir nada. Es un hecho que cualquier insulto o cualquier acto discriminatorio, la Comisión la sancionaría. Pero es temprano todavía, démosle el espacio y el tiempo para que la Comisión haga su trabajo y una vez que la Comisión dictamine, sabremos qué pasó“, declaró.