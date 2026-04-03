Lo que necesitas saber: Cristiano Ronaldo llegó a 23 goles en la temporada frente al Al-Najma.

Cristiano Ronaldo regresó a las canchas con el pie derecho. Después de estar fuera durante varias semanas por una lesión en los isquiotibiales y perderse la reinauguración del Estadio Banorte contra México, se lució con un doblete en la victoria del Al Nassr contra el Al-Najma.

Por si fuera poco, ya se puso a dos goles de Ivan Toney, actual líder de goleo de la Saudi Pro League. No hay duda que el ‘Comandante’ regresó para ganar la liga y de paso quedarse con el campeonato de goleo.

Fotografía @AlNassrFC vía X

Cristiano Ronaldo llega a los 967 goles

La victoria del Al Nassar 5-2 sobre el Al-Najma en la jornada 27 de la Saudi Pro League, marcó el regresó triunfal de Cristiano Ronaldo a las canchas. El portugués estuvo fuera desde inicios de marzo por una lesión en el tendón de la corva.

Además de perderse varios partidos con el conjunto árabe, quedó fuera de la convocatoria de Portugal para la fecha FIFA de marzo, por lo que no pudo jugar contra México en el Estadio Banorte ni contra Estados Unidos.

Aún así, regresó con toda la intención de recuperar el tiempo perdido y no solo marcó un doblete, sino que también llegó a los 967 goles. Cada vez más cerca de los 1000.

El primero llegó al minuto 56, justo para romper el empate 2-2 que había en el marcador. Cristiano le dio la ventaja al Al Nassr desde los once pasos, con un disparo perfecto, de esos que solo él sabe hacer.

El segundo llegó en la recta final del partido. Cristiano aprovechó un contragolpe orquestado por Nawaf Al Boushal para marcar su segundo gol. Aunque tuvo que esperar varios minutos para celebrar, ya que el VAR analizó la jugada por fuera de lugar.

Tal vez nos perdimos de CR7 en México, pero todo parece indicar que nos espera un espectáculo del portugués en el Mundial 2026.