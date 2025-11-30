Lo que necesitas saber: El llamado Derbi de las Américas se jugará el próximo 10 de diciembre.

El Cruz Azul por fin tiene rival para la Copa Intercontinental, pues el Flamengo se coronó como campeón de la Copa Libertadores, lo que le dio su pase al torneo y su lugar para enfrentarán al ganador de la Concachampions.

Foto: MexSport

¿Cuándo se juega el Cruz Azul vs Flamengo de la Copa Intercontinental?

Luego de que Flamengo venciera por un tanto a Palmeiras y se coronara como ganador de la Conmebol, el equipo ya clasificado a la Copa Intercontinental, deberá enfrentará al campeón de la Concacaf, que es ni más ni menos que el Cruz Azul.

Ve anotando la fecha en tu calendario para apoyar al Cruz Azul en el llamado Derbi de las Américas, pues el partido se jugará el miércoles 10 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo del Centro) en el Estadio Áhmad bin Ali, Qatar.

Cruz Azul vs Flamengo// X:@CruzAzul

¿Dónde ver el partido?

Este será un partido entre dos campeones que lo darán todo para avanzar en la Copa Intercontinental, lo que sin duda lo hará un enfrentamiento imperdible… y para que no te lo pierdas, te contamos dónde podrás verlo.

El Cruz Azul vs Flamengo se podrá ver en vivo y totalmente gratis a través de FIFA+, así que te recomendamos registrarte en la página para no tener problemas con la transmisión. ¡Vamos, cementeros!