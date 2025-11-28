Lo que necesitas saber: El Derbi de las Américas se jugará el 10 de diciembre entre Cruz Azul y el campeón de la Copa Libertadores

Cruz Azul tiene la mira puesta en los cuartos de final de la liguilla contra Chivas, pero deberá dejar un ojo para eso y otro para ver la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

¿Por qué hablamos específicamente de Cruz Azul? Porque de la final de la Copa Libertadores saldrá el rival de La Máquina en la Copa Intercontinental. Pero claro, tú también tienes motivos para ver el partido y vamos con el dato.

Foto: Getty

Palmeiras vs Flamengo: ¿Dónde ver la final de la Copa Libertadores?

Empecemos por lo importante: La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se juega este sábado, 29 de noviembre, a las 15:00 horas.

Y lo chido es que sí tendrá transmisión en México, pues pasará por las distintas opciones de ESPN y Disney+ en vivo, aunque no gratis.

Partido Fecha y hora Dónde ver Links Palmeiras vs Flamengo

Final Copa Libertadores Sábado 29 de noviembre

15:00 horas ESPN 2

Disney+ Disney+

ESPN pasará la final de la Copa Libertadores

Quien gane la final de la Copa Libertadores enfrentará a Cruz Azul en el Derbi de las Américas

Ahora sí hablemos de Cruz Azul. Como la Máquina ganó la Concachampions este año, eso le dio boleto directo a la Copa Intercontinental. Tal como hizo Pachuca el año pasado, disputará el Derbi de las Américas contra el ganador de la Copa Libertadores.

Cruz Azul jugará en Doha, Qatar, ya sea contra Palmeiras o contra Flamengo; y en caso de ganarle al campeón de la Libertadores, se medirá al Pyramids FC (campeón de África) por el derecho a jugar contra PSG en la final de la Copa Intercontinental.

El Derbi de las Américas está programado para el próximo miércoles 10 de diciembre, tiempo suficiente para que los Celestes preparen chido el partido. Por ahora lo único listo que tienen es el jersey que usarán.

Jersey de visita de Cruz Azul para la Copa Intercontinental / Foto: @Pirma_Oficial