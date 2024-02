Dani Alves pasó de ser el fichaje más mediático de la Liga MX a quedar fuera de Pumas en sólo seis meses. El club rescindió su contrato ante la denuncia de agresión sexual en su contra por la que, en estos momentos, se encuentra en prisión.

Vamos a recordar paso a paso lo que ha sido el caso de Dani Alves, pues se trata de un tema que seguro dará mucho de qué hablar en próximos días, semanas y quizá (dependiendo de la resolución final sobre su situación jurídica) años.

Todo comenzó a finales del 2022. Dani Alves se encontraba en la discoteca Sutton de Barcelona la madrugada del viernes 30 de diciembre. Fue ahí donde presuntamente agredió sexualmente a una mujer en uno de los baños del lugar.

La mujer acusó al brasileño de realizarle tocamientos indebidos, situación por la que el personal del lugar activó un protocolo local que consistió en retirar al jugador del establecimiento, así como brindar acompañamiento a la presunta víctima para realizar la denuncia ante las autoridades.

Eso último fue el primer testimonio que salió a la luz, aunque un segundo relato, publicado por El Periódico, habla de una violación en el baño del centro nocturno con detalles bastante fuertes.

La víctima denunció que Dani Alves se sentó en el inodoro, le subió el vestido y la obligó a sentarse encima de él. Luego la tiró al suelo y la habría abofeteado por resistirse a practicarle sexo oral. Tras ello la habría violado. La denuncia se formalizó y ratificó el 4 de enero de 2023.

Un día después de que la denuncia fuera ratificada, Dani Alves se defendió de la acusación. Mediante un video que mandó al programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, pidió que se detuvieran los señalamientos, los cuales negaba, porque estaban dañando a sus seres queridos.

“Me gustaría desmentir todo primero, yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando, todo mundo que me conoce sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco“.