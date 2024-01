Lo que necesitas saber: Lucia Alves, madre de Dani Alves, difundió imágenes con la identidad y datos de la mujer que lo demandó en Barcelona acusándola de querer fama y dinero. El juzgado prohibió expresamente hacer eso

El caso de Dani Alves sigue dando mucho de qué hablar. A poco tiempo de que se celebre su juicio en Barcelona, se difundió que Lucia Alves, su madre, también podría enfrentar una demanda. ¿Cómo por?

Sucede que la madre del futbolista hizo algo que no debía y sí, hablamos de algo grave y totalmente ligado al proceso penal que enfrenta Dani Alves por abuso sexual.

¿Qué hizo la madre de Dani Alves como para enfrentar una demanda?

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la señora Lucia Alves cruzó una línea que no debía. Publicó un video e historias con información de la mujer que demandó a Dani Alves por agredirla sexualmente en un bar de Barcelona.

No, no es cualquier cosa. En un proceso como el de su hijo importa y mucho mantener reservada la identidad de la víctima y otros datos personales. Eso fue justo lo que no hizo Lucia Alves.

La madre del exjugador del Barça y Pumas publicó un video revelando distintas imágenes de la víctima, así como sus datos personales. La acusó frontalmente de buscar fama y dinero con la demanda contra Dani Alves.

“Quien confía en Dios ya no pierde la batalla”, fue el mensaje con el que Lucia Alves acompañó las imágenes donde se ve a la mujer acudiendo a fiestas presuntamente meses después de la agresión sexual. Insinúa con ello que no existen secuelas físicas o psicológicas como argumenta en la denuncia.

¿Arrepentirse? Para nada. Ante la difusión del material en medios y recibir críticas por ello, compartió historias mostrando más información de la víctima y acusando hostigamiento en su contra.

Presentan cargos también contra la madre de Dani Alves

Es importante tener claro que el juzgado que lleva el caso de Dani Alves prohibió expresamente revelar la identidad de la presunta víctima. Es por ello que ya se presentaron cargos también contra la mamá del futbolista.

Formalmente fue acusada del delito de “revelación de secretos”. Según informa EFE, la abogada de la víctima se presentó este mismo viernes 5 de enero a una comisaría de los Mossos d’Esquadra para presentar la demanda por la difusión de las imágenes.

“Es lamentable que, a fecha de hoy, se siga intentando destruir a las personas que se atreven a denunciar… la difusión de imágenes o de cualquier información que permita la identificación de una víctima de violencia sexual constituye un delito flagrante“, expresó en un comunicado previamente.

Además de la demanda presentada contra Lucia Alves, la Fiscalía Provincial de Barcelona ya se encuentra analizando las imágenes y todos los elementos relacionados con su difusión para determinar cómo procederá.

