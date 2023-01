Dani Alves finalmente habló sobre la denuncia en su contra por presunta agresión sexual. El futbolista brasileño de Pumas estuvo de vacaciones en España tras su participación en el Mundial y fue allá donde se formalizó la acusación ante las autoridades.

Si no te has enterado del asunto, te dejamos a continuación todo lo que se sabe sobre la denuncia, cuándo habría sucedido la presunta agresión sexual y todos los detalles de las acusaciones contra el brasileño.

Pero lo dicho, luego de varios días, Dani Alves compartió un video donde da a conocer su versión de los hechos. El futbolista envió el video al programa Y Ahora Sonsoles, el cual lo publicó este 5 de enero.

Dani Alves confirmó que estuvo en la discoteca de Barcelona donde, según la denuncia, habría tenido lugar la agresión sexual. Sin embargo, asegura que no conoce a la mujer que presentó la acusación y mucho menos acepta haber realizado algo indebido.

“ Me gustaría desmentir todo primero , yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando, todo mundo que me conoce sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno “.

El jugador de los universitarios también pidió detener toda la desinformación respecto a las acusaciones, pues lo dicho, asegura no conocer a la mujer y señala que están dañando a sus seres cercanos.

“Cuando tú eliges ir al baño, no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir. Lo siento mucho, pero no sé quien es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco“, dijo.