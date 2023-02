El caso de Dani Alves llegó a uno de sus días clave, ya que la Audiencia de Barcelona decidió mantenerlo en prisión hasta que llegue su juicio. La investigación al futbolista brasileño por violación lo tiene tras las rejas desde el 20 de enero de 2023 y los hechos sucedieron el 30 de diciembre de 2022.

La Audiencia desestimó el recurso de libertad provisional como consecuencia del alto riesgo de fuga. Las autoridades consideran que Dani Alves podría viajar a Brasil si sale de prisión, pues cuenta con un gran poder económico y las pruebas apuntan a que es culpable.

Y es que el recién mundialista en Qatar 2022 cuenta con doble nacionalidad. Entre Brasil y España no existe un convenio de extradición, esto impediría que las autoridades lo regresen a Barcelona, donde los “inicios de criminalidad” son grandes.

Dani Alves continuará en Brians 2. La Audiencia de Barcelona rechaza el recurso de su defensa y mantiene en prisión preventiva al futbolista, acusado de agresión sexual.



Aunque la defensa sostiene que el exjugador de Pumas es inocente, sus contradicciones le jugaron en contra. Alves cambió su declaración varias veces, mientras la versión de la víctima fue respaldada por varios testigos; además, las pruebas de ADN coinciden.

Los abogados de Dani Alves también aseguran que “su voluntad de abandonar España y eludir el proceso es y era inexistente“. De hecho buscaron alternativas como entregar su pasaporte, pero la Audiencia no las tomó en cuenta y decidió que el brasileño siga en la cárcel… algo que él ya se imaginaba.

Todavía unas horas antes de que se ratificara que Dani Alves seguirá en prisión, se dio a conocer otra de sus versiones ante la jueza del caso. En ella, el futbolista se presentó como la víctima de agresión sexual y todas estas contradicciones provocaron que ‘se pusiera el pie’ solito.

Y si Dani Alves fuera encontrado culpable por violación, podría recibir entre 4 y 12 años en prisión.

Policía de Barcelona / Getty Images

Dani Alves ya presentía que no saldría de prisión

En una emisión de ‘El programa de Ana Rosa’, se transmitió una entrevista con otro recluso de Brians 2. Éste ha tenido contacto con Dani Alves y reveló cómo es su día a día en prisión. Sin llamar mucho la atención, dijo pensar que no saldría pronto de prisión, a pesar de que niega haber violado a la mujer que lo acusa.

“Alves ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas, ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie.

“Si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie. Él cree que que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí“, retoma La Vanguardia sobre el compañero de Dani Alves.

Dani Alves se quedará en prisión hasta su juicio por agresión sexual / Getty Images