¿Qué día, no? El 19 de septiembre guarda un lugar en la mente de los mexicanos por los tres sismos que se han presentado en la historia. Todo el país se sacudió por primera vez en 1985 y cambió la vida de millones de personas, incluido Daniel ‘Ruso’ Brailovsky, quien en ese entonces jugaba para el América.

Las Águilas vencieron a Chivas en la final de la temporada 1983-84; sin embargo, mientras se acercaba el Mundial de 1986, las cosas tomaron un rumbo muy diferente más allá del futbol. Aquel temblor de 8.1 unió a una sociedad, pero también dejó heridas que duelen hasta la actualidad.

Es cierto que en ese momento, y ahora con otro sismo de 7.4, el futbol es el último punto en nuestra lista de prioridades. No obstante, los jugadores también son seres humanos y Brailovsky cambió su carrera profesional por completo para resguardarse en su natal Argentina.

Brailovsky huyó de México sin avisar… y congelaron su carrera

En la serie de Netflix ‘América vs América’, el ‘Ruso’ Brailovsky recuerda cómo fue su salida de México después del temblor del 19 de septiembre. Sin avisarle a nadie, incluyendo a la directiva del América, el argentino encontró la manera de tomar un avión para volver a casa.

“En el año 85, yo me fui de acá cuando murió mucha gente. Yo me escapé del país y me escapé con mi esposa y mi hija. Mi esposa estaba embarazada de 9 meses. Lo hice porque en realidad priorizo a mi familia, ante todo. En ese momento dije: ‘Me vale madres el futbol, me vale madres todo. Primero mi mujer y mis hijos‘.

“Dejé casa, coches, todo. Fui a hablar con un agente de aerolíneas argentinas, en ese momento te conoce todo el mundo porque juegas; me subió al avión y me fui con mi mujer a Argentina. Cambió todo, pero es una elección de vida“, cuenta Brailovsky.

En ese momento, Emilio Díaz Barroso era presidente del América y dio la orden de evitar que Daniel Brailovsky quedara libre. Así, también le negó fichar con Boca Juniors y solo pudo jugar dos años más con el Maccabi Haifa de Israel, ¿el siguiente paso? El retiro.

“No lo puedo culpar porque la mujer se aterró y le dijo que se quería ir. Se fue sin avisar. Y lo que yo hice fue decirle a Pancho (Hernández): ‘Habla a la FIFA y congélalo’. Entonces lo congelé“.

El plantel del América no volvió a ver al ‘Ruso’

En la misma producción de Netflix, Alfredo Tena recordó cómo fue la reanudación del futbol mexicano luego del temblor. Un torneo atípico, corto, de cara a una Copa del Mundo y con la ausencia de Brailovsky en el vestidor, pues nunca regresó.

“Se suspendió una semana el campeonato y a la semana, a jugar los cuartos de final. Apenas nos repusimos del temblor y a jugar. De repente a la hora de la comida, nosotros concentrados preguntamos: ‘¿Y el Ruso? Pues quien sabe qué pasó’. Ya no lo volvimos a ver’“, explica el Capitán Furia.

