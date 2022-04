Arnaut Danjuma, la estrella ‘desconocida’ del Villarreal que dormía en albergues y en el auto de mamá

Cuando Arnaut Danjuma fue presentado como fichaje del Villarreal, Fernando Roig Alfonso, presidente del club, dejó claro en la conferencia de prensa que había desembolsado una millonada por su fichaje. La dirigencia no estaba muy de acuerdo al inicio cuando Unai Eemery lo pidió como fichaje, ya que el neerlandés estaba jugando en la Segunda División de Inglaterra.

Sin embargo, el delantero neerlandés ha dejado claro que ha valido cada uno de los 20 millones de euros que el club desembolsó al Bournemouth, de la Championship, después de 14 goles en su primera temporada, de los cuales cinco los ha hecho en la Champions League, uno a la Juventus y otro ante el Bayern Munich, siendo un “desconocido” entre las grandes estrellas europeas, pero que en España comienzan a destacarlo con un apodo peculiar, ‘Danjumagic’, a quien podríamos ver en el Mundial de Qatar 2022.

¿Quién es Arnaut Danjuma?

La carrera de Danjuma ha estado llena de retos, al igual que su vida. Arnaut Danjuma nació el 31 de enero de 1997 en Lagos, la capital de Nigeria, de donde su madre es originaria. Su padre es neerlandés, por lo que se desarrolló en este país y por ello decidió representar futbolísticamente a La Naranja Mecánica.

Sus padres de divorciaron cuando él tenía cuatro años de edad. Junto con sus dos hermanos y su madre, Hauwa, se quedaron sin un lugar donde vivir, de modo que había noches en las que podían descansar en casas de amigos y otros días tenían que pasar la noche en el auto.

“No teníamos ningún lugar propio para vivir y nos quedábamos en casa de amigos cuando podíamos. Algunos días acabábamos durmiendo en el coche porque no teníamos donde ir”, indicó en su etapa con el Bournemouth.

Por esta situación, Arnaut se crio durante mucho tiempo en una especie de albergue que ayudaba a madres solteras con escasas recursos, donde él y sus hermanos eran cuidados por “padres de acogida”, quienes no estaban muy de acuerdo con que practicara futbol, por lo que su padre biológico, Cees, lo recogía para que se desarrollara futbolísticamente.

“Mi padre biológico me recogía de la familia de acogida. Me llevaba al fútbol y luego me devolvía con la familia”. Así fue cómo entró entró al PSV Eindhoven, que sin embargo, lo dejó fuera cuando cumplió 16 años.

Una estrella que se formó por el camino largo

Danjuma encontró una oportunidad para seguir su desarrollo como futbolista en el Nec Nijmegen, un equipo alejado del protagonismo y cercano a la frontera con Alemania. Ahí logró dar el salto a la categoría Sub 21 y debutó a los 18 años con el primer equipo.

Tras un par de temporadas se fue a uno de los equipos más populares de Bélgica, Brujas, con el que marcó seis goles, suficientes para llamar la atención del Bournemouth, de la Premier League, aunque descendió a la Championship. En lo particular, a Arnaut le fue mal, ya que no hizo goles.

En la Championship, sin embargo, comenzó a brillar. Hizo 17 goles, su máxima producción a la ofensiva y pese a jugar en la Segunda División, se ganó el llamado a su Selección, con la cual ya había jugado en 2018, pero no había logrado consolidarse, y tras su éxito en su primera temporada con el Villarreal, el jugador de origen nigeriano apunta hacia Qatar.

¿Unai Emery exagera con Danjuma?

A Eemery le llamó la atención el estilo de juego de Danjuma desde su etapa en la Premier League, al frente del Arsenal y aunque estaba sumergido en la Segunda División, convenció al Villarreal para ficharlo. Estaba tasado en 15 millones de euros, aunque finalmente pagaron 20 millones.

Antes de terminar su primer año en Villarreal, el delantero ha aumentado su valor más de doble, de modo que ahora se cotiza en 50 millones y Emery asegura que su delantero tiene características de Mbpappé y Cristiano Ronaldo.

“Danjuma es prácticamente un punta. Tiene características de jugadores que he tenido, como Mbappé. Luego la trayectoria será mejor o peor. Tiene características de Cristiano Ronaldo. Es un jugador potente a la espalda, con capacidad de desborde en el uno contra uno. Cuando comenzamos a trabajar con Mbappé, él jugaba de punta por la izquierda y hacía portería. Ese es Danjuma”, dijo Emery. ¿Será que exagera?