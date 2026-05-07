Lo que necesitas saber: Por lo general, las afectaciones viales o los cierres parciales suelen suceder sobre Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur Añil y Río Churubusco.

Va información útil para los/las ARMY y sus seres queridos que les acompañarán a los conciertos de BTS en el estadio GNP en CDMX: calles cerradas y alternativas viales para que el viaje no sea tan complicado.

Toda la info es vía experiencias pasadas y el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana chilanga, que la mañana del 7 de mayo —fecha del primer concierto de BTS en CDMX— compartió el mapa de las alternativas viales.

BTS en Palacio Nacional / Foto: @bts_bighit

Calles cerradas y alternativas para los 3 conciertos de BTS en CDMX

Por cualquier cosa, para los despistados, las fechas de los conciertos de BTS son el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 del tour AIRANG.

Sabemos que las puertas generales para los conciertos abrirán a las 4:30 de la tarde, aunque la recomendación es llegar con buen tiempo —eso sí, no es necesario acampar porque todos los lugares están numerados.

Foto: @bts_bighit

Dicho esto, como muchos ya tienen experiencia, las inmediaciones del estadio GNP Seguros se convierten en un mar de gente y coches.

Por lo general, los cierres parciales o las afectaciones viales suceden sobre Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur Añil y Río Churubusco.

Foto: @OVIALCDMX

Si regularmente pasan por allí o acompañan a sus seres queridos, las alternativas viales que recomienda OVIAL CDMX son:

Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 3 Oriente. Avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Presidente Plutarco Elías Calles.

Eje 4 Oriente Río Churubusco.

Línea 9 del Metro

Aunque un buen tip es el transporte público, sobre todo la Línea 9 del Metro y las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva, la segunda es una mejor opción porque está más cerca del estadio GNP Seguros.

Por lo pronto, el Metro de CDMX no ha avisado si extenderá el horario de su servicio en esta línea.

El operativo

En abril el gobierno de Ciudad de México avisó que reforzaría el operativo de seguridad, sobre todo para evitar la reventa de boletos.

Y hoy sabemos que durante los conciertos se llevará a cabo un operativo con mil 186 policías —drones y hasta un helicóptero— en las inmediaciones.

Además de 784 policías de la PBI que estarán checando las entradas, salidas, pasillos y estacionamientos —zonas de gradas y alimentos— dentro del estadio GNP.

Foto: @SSC_CDMX

911 y botones de auxilio

Ante cualquier situación extraordinaria, en los alrededores están habilitados los botones de auxilio o se puede llamar al 911 y echar un tuitazo a la cuenta del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano). Aquí la cuenta en Twitter: @C5_CDMX. Y Facebook: @C5-CDMX