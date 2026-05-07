Lo que necesitas saber: El nuevo acuerdo comienza a partir del 2031, por lo que el Mundial de Arabia 2034 será el primero con nuevo álbum de Topps

No hay otra forma de decirlo: Termina una era. El álbum del Mundial 2030 será el último que haga Panini, pues a partir del 2031, Fanatics se quedará con los derechos y se encargará de las estampas, tarjetas y más coleccionables a través de Topps.

FIFA firma acuerdo con Fanatics y Topps para el álbum y estampas del Mundial a partir de 2031

Empecemos con los puntos clave a considerar:

FIFA y Panini ampliaron su relación hace dos años hasta 2030 y ya no continuará después de eso.

ampliaron su relación hace dos años y ya no continuará después de eso. Fanatics Collectibles se queda con los derechos para el desarrollo de estampas, cromos, pegatinas, coleccionables físicos y digitales, e incluso juegos de cartas, los cuales serán fabricados por Topps .

para el desarrollo de estampas, cromos, pegatinas, coleccionables físicos y digitales, e incluso juegos de cartas, los cuales . El nuevo acuerdo comienza a partir de 2031 , por lo que el primer álbum del Mundial que haga Topps será el de Arabia 2034.

, por lo que el primer álbum del Mundial que haga Topps será el de Arabia 2034. Topps es una marca estadounidense que desarrolla estampas, tarjetas deportivas y más productos coleccionables con licencia, que se integró a Fanatics en 2022.

Foto: @Topps (vía X)

La propia FIFA dio a conocer esta noticia de gran relevancia para todos quienes amamos coleccionar productos relacionados al futbol, especialmente los del Mundial.

“Estamos encantados de colaborar con la FIFA para ofrecer a aficionados y coleccionistas los productos más innovadores y que más les hagan conectar con sus jugadores favoritos en las principales competiciones. A través de nuestra oferta de vanguardia, pretendemos impulsar el interés por el futbol, tanto amateur como internacional”, dijo Mike Mahan, director ejecutivo de Fanatics Collectibles.

Topps se encargará del álbum del Mundial

Terminan 60 años de relación entre FIFA y Panini

Termina una era porque el álbum Panini ya es toda una tradición cuando llega el Mundial. El primero que sacaron data de 1970, por lo que al acabar el convenio en la Copa del Mundo de 2030, se completarán 60 años de una relación que ha dejado grandes recuerdos.

Como decíamos antes, apenas hace un par de años vino la ampliación del acuerdo para los siguientes dos mundiales, pero ya no continuarán después de eso.

México en el álbum del Mundial 2026 / Foto: @panini_mx (Instagram)

Jugadores debutantes contarán con un parche especial en su camiseta hecho por Topps

Otro punto importante que debes conocer, es que la FIFA integrará los parches de camisetas para los jugadores debutantes. Tal cual, un parche que dé a notar que cierto jugador está haciendo su debut con la selección de su país, un programa que se ha llevado a ligas como la MLS, NBA, MLB y NFL.

Esos mismos parches estarán presentes en las estampas de los jugadores para el álbum del Mundial, y prometen regalar miles de coleccionables en todo el mundo con un valor de 150 millones de dólares.

¿Qué más se puede decir? El fin de una era siempre representa el inicio de otra. Queda disfrutar del tiempo que le queda a Panini y esperar lo que Fanatics y Topps ofrezcan a partir de 2031.