Lo que necesitas saber: La OMS informó que hasta el momento tiene ocho casos de hantavirus: cinco de ellos confirmados y tres que fallecieron.

Parece que el mundo puede tomarse un respiro del hantavirus… y es que la OMS descartó que por ahora, pueda propagarse por todo el mundo pues desde el punto de vista sanitario, el riesgo sigue siendo “bajo”.

Incluso aclararon que el hantavirus Andes no es lo mismo que el COVID.

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OMS descarta propagación mundial del hantavirus; aclara que no es como el COVID

Vamos paso a paso. Ante la preocupación por un contagio masivo del hantavirus tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que, por ahora, pueda propagarse por todo el mundo.

Durante una conferencia, las autoridades sanitarias informaron que la situación con el hantavirus no es lo mismo que el COVID. Además de aclarar que, desde el punto de vista sanitario, el riesgo sigue siendo bajo.

“Esto no es covid. Esto no es influenza. Se transmite de una manera muy, muy diferente, por lo que se están tomando precauciones distintas“, aseguraron los expertos.

Y es que, aunque el tipo de hantavirus detectado es la única variante que se transmite de persona a persona (y la más peligrosa), explicaron que su propagación se puede romper debido a que ocurre en contactos cercanos.

Autoridades sanitarias confirman 5 casos de hantavirus relacionados con el crucero

La OMS también aprovechó la conferencia para informar que hasta el momento tiene ocho casos de hantavirus: cinco de ellos confirmados y tres que fallecieron.

“No tenemos más pacientes sintomáticos entre los pasajeros o la tripulación a bordo, lo cual es una buena señal. Pero, por supuesto, existe un largo período de incubación del virus Andes”, explicaron.

En fin. Habrá que estar al pendiente, aunque sin duda que descartaran la propagación mundial (por ahora) es un respiro para la situación.