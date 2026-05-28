Lo que necesitas saber: Nueva Jersey será sede de ocho partidos en el Mundial, incluido el juego de la final, el 19 de julio

La venta de boletos para el Mundial 2026 ha sido todo un tema que seguirá dando de qué hablar aún después de la Copa del Mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde se jugarán la mayor parte de los 104 partidos y varias sedes ya han prestado demandas contra la FIFA, entre ellas California, sin embargo, en Nueva York y Nueva Jersey ha iniciado la investigación más seria hasta el momento.

Nueva Jesery será sede de ocho partidos a lo largo del Mundial, cinco de la fase de grupos y cuatro de eliminación directa, entre ellos la final, pactada para el 19 de julio, sin embargo, las quejas por la poca transparencia en el proceso de compra de boletos ha trascendido a terrenos legales.

Resulta que la los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey, Letitia James y Jennifer Davenport solicitaron a la FIFA “detalles específicos” sobre el proceso de venta para los ocho partidos que se disputarán en el MetLife Stadium. The Athletic indica que hay paquetes de hospitalidad que se venden entre dos mil 750 (casi 47 mil 800 pesos) y seis mil dólares (más de 100 mil pesos).

Partidos que se jugarán en Nueva Jersey

13 de junio: Brasil vs. Marruecos

Brasil vs. Marruecos 16 de junio: Francia vs. Senegal

Francia vs. Senegal 22 de junio: Noruega vs. Senegal

Noruega vs. Senegal 25 de junio: Ecuador vs. Alemania

Ecuador vs. Alemania 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra

Panamá vs. Inglaterra 30 de junio: Partido de dieciseisavos de final

Partido de dieciseisavos de final 4-7 de julio: Partido de octavos de final

Partido de octavos de final 19 de julio: Final

MetLife Stadium de Nueva Jersey / FB MetLife Stadium

Nueva Jersey y Nueva York inician investigación contra la FIFA

La investigación se centra en lo confuso de los mapas de las cuatro categorías de boletos, los precios tan elevados originalmente, la creación de categorías de primera fila con previos aún más altos y la falta de transparencia en el proceso de venta.

Al igual que en otras sedes, los mapas mostraban zonas de categoría 1 (las más cara), que después fueron modificados y se convirtieron en categoría 2.

Es decir, en un inicio tú como aficionado creíste que estabas adquiriendo un boleto de categoría 1 y meses después te das cuenta que en realidad tu asiento está ubicado en la categoría 2, pero lo pagaste al precio de categoría 1.

“La FIFA ha convertido la compra de entradas para el Mundial en una auténtica odisea, plagada de confusión, escasez artificial y precios desorbitados, todo ello a costa de los consumidores y de los trabajadores de Nueva Jersey”, indicó Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey.

El Metlife Stadium de Nueva Jersey

¿Por qué es la investigación más seria contra la FIFA?

La investigación contra FIFA que hacen las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey, cuenta con el respaldo y apoyo del comisionado del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés) y sobre todo por la gobernadora de Nueva Jersey.

“Nadie debería aprovecharse de los aficionados de Nueva Jersey ni de quienes visitan nuestro estado. Felicito a los fiscales generales Davenport y James por defender a los consumidores e investigar si han sido engañados”, se pronunció Mikie Sherrill en redes sociales.

Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey / @GovSherrillNJ

“Los informes sobre la conducta de la FIFA que infringe la Ley de Protección al Consumidor de la Ciudad, incluyendo información engañosa a los aficionados sobre la ubicación de los asientos y precios inflados artificialmente, son sumamente preocupantes. El DCWP se toma muy en serio las acusaciones de conducta flagrantemente engañosa y no dudará en tomar medidas coercitivas”, indicó Samuel Levine, comisionado del DCWP.

La investigación irá más allá del inicio del Mundial

Las fiscalías generales de Nueva York y de Nueva Jersey señalan que las declaraciones públicas de la FIFA contribuyeron al aumento “desmesurado” de los boletos y debido a lo complejo del caso no establecieron un plazo para llevar a cabo esta investigación, ya que consideran que FIFA podría impugnar las citaciones.

En otras palabras, este será un proceso lleno de jaloneos que hará casi imposible que el caso se aclare antes de que inicie el Mundial, de acuerdo con The Athletic.

“Nadie debería ser manipulado para pagar precios exorbitantes por las entradas, y los aficionados deberían poder confiar en que las entradas que compren serán las que reciban”, dijo Letitia James.