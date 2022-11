Si bien la Champions League acapara todos los reflectores cuando de torneos europeos se trata, parece que la Europa League se va a poner buenísima en el 2023. Además de los equipos que ya se rifaron la Fase de Grupos, algunos pesos pesados del viejo continente se unen tras fracasar en la Liga de Campeones.

No te hagas, Barcelona, lo decimos principalmente por ti… Aunque bueno, los blaugranas no son el único grande de Europa que fracasó en la Champions. Otros históricos también decepcionaron y ya algunas potencias los esparaban en el segundo torneo europeo de clubes más importante.

Foto: Getty

Todo listo para el sorteo de playoffs o 16vos de final

La Europa League 2022-23 también contó con un total de 8 grupos, de los cuales avanzaron dos equipos en cada uno. Sin embargo, el formato cambia un poco acá a diferencia de la Champions League porque se unen los 8 terceros lugares de la Liga de Campeones. Por eso tendremos una serie de Playoffs o 16vos de final.

El grupo más disputado fue sin duda el F, donde Feyenoord, Midtjylland, Lazio y Sturm terminaron empatados en prácticamente todo. Cada uno sumó 8 puntos y se tuvo que recurrir a varios criterios para desigualarlos. Feyenoord era cuarto de grupo a minutos de terminar el último partido, pero Santi Giménez los salvó con un gol donde mostró esa garra que caracteriza a los mexicanos.

Ojo, en este sorteo sólo participarán los segundos lugares de cada grupo y los terceros que llegan desde la Champions. Los demás tendrán que esperar a que los 16vos se jueguen para conocer su destino. Feyenoord y Betis están entre ellos, así que tendremos que ser pacientes para conocer a los rivales de Santi y Guardado.

Los equipos calificados a la fase final

Repasemos de una vez qué equipos siguen con vida en el torneo para después entrarle a los detalles del sorteo, ¿va?

Primeros lugares de grupo (avanzan directo a 8vos) Segundos lugares de grupo (cabezas de serie en el sorteo de 16vos) Terceros lugares de Champions (Bombo 2 en el sorteo de 16vos) Arsenal (Inglaterra) PSV (Países Bajos) Ajax (Países Bajos) Fenerbahçe (Turquía) Rennes (Francia) Bayer Leverkusen (Alemania) Betis (España) Roma (Italia) Barcelona (España) Union Saint-Gilloise (Bélgica) Unión Berlín (Alemania) Sporting Lisboa (Portugal) Real Sociedad (España) Manchester United (Inglaterra) Salzburg (Austria) Feyenoord (Países Bajos) Midtjylland (Dinamarca) Shaktar (Ucrania) Friburgo (Alemania) Nantes (Francia) Sevilla (España) Ferencváros (Turquía) Mónaco (Francia) Juventus (Italia)

Dato importante: no se pueden enfrentar dos equipos del mismo país. Por ejemplo, Ajax y PSV no pueden cruzarse en los Playoffs de la Europa League, tampoco puede darse un Roma vs Juventus.

Barcelona, por otro lado, sí puede enfrentar a cualquiera de los segundos lugares ya que no habrá españoles en el otro bombo (qué tal caería un Manchester United vs Barça, por ejemplo).

Foto: Getty

¿Cuándo es el sorteo de la Europa League y dónde puedo verlo?

Ahora sí, hablemos del sorteo de la Europa League, empezando por hablar de la fecha y hora. Se llevará a cabo el mismo día que el de la Champions: el próximo lunes 7 de noviembre a las 6 de la mañana (hora de CDMX).

Fox Sports ha llevado la transmisión en México de los partidos de la Europa League esta temporada, y en su sitio web tiene agendada la transmisión del sorteo en Fox 1. ESPN también ha tranmisitido los partidos, pero por ahora no lo han anunciado. También lo puedes seguir en vivo en la página de la UEFA.

Foto: Getty

¿Y cuándo se juegan los 16vos de final de la Europa League?

Los partidos de Playoffs o 16vos de final se jugarán el 16 de febrero la ida y el 23 la vuelta (ambos caen en jueves).