Ohtani, Kirk y los récords de la Serie Mundial 2025 entre Dodgers y Blue Jays

Lo que necesitas saber: El Juego 3 fue el partido más largo de una Serie Mundial en cuanto al número de entradas y Ohtani batió varias marcas

Como diría Pepe Segarra, luego de las emociones del partido, solo queda la frialdad de los números… ¡Y vaya que la Serie Mundial 2025 nos dejó emociones y números impresionantes! Dodgers y Blue Jays nos regalaron juegos increíbles y récords históricos, de la mano de los peloteros estrella por bando: Shohei Ohtani y Alejandro Kirk.

Foto: @MLB

Dodgers vs Blue Jays: Algunos récords que se rompieron en la Serie Mundial 2025

Empecemos por el que seguro dará de qué hablar por muchos años, la duración del Juego 3 entre Dodgers y Blue Jays. Tal como te contamos acá, igualó el récord del juego más largo en una Serie Mundial, pues duró 18 entradas igual que el Dodgers vs Red Sox de 2018.

Solo le faltó batir el récord de la mayor duración de un partido del Clásico de Otoño en cuanto a tiempo, pues se quedó a 41 minutos de la marca.

Pero hay más récords que el Dodgers vs Blue Jays nos ha dejado, por mucho una de las mejores Serie Mundiales en décadas:

Dodgers y Blue Jays usaron a 19 pitchers entre ambos en el Juego 3, nuevo récord para un partido del Clásico de Otoño.

usaron a 19 pitchers entre ambos en el Juego 3, nuevo récord para un partido del Clásico de Otoño. Solo los Dodgers usaron a 10 lanzadores, récord para cualquier equipo en un juego de Serie Mundial.

Fueron 9 entradas las que los lanzadores de Dodgers sumaron sin recibir carrera de forma consecutiva, un récord para el equipo.

Dodgers igualó la marca de cuadrangulares que tenía Yankees para dejar tendido al rival en Serie Mundial, llegando a cuatro. El resto de equipos de la MLB no tiene ni siquiera 2.

El Juego 3 de la Serie Mundial 2025 rompió el récord de lanzamientos en un mismo partido desde el año 2000, con 609.

rompió el récord de lanzamientos en un mismo partido desde el año 2000, con 609. 37 corredores se quedaron en base, una marca para cualquier partido de postemporada.

Blue Jays jugó el partido más largo de su historia en el Juego 3, superando las 4 horas y 57 minutos de un partido contra Rangers en 2015.

jugó el partido más largo de su historia en el Juego 3, superando las 4 horas y 57 minutos de un partido contra Rangers en 2015. Vladimir Guerrero Jr . se convirtió en el jugador de Blue Jays con más cuadrangulares en postemporada.

. se convirtió en el jugador de Blue Jays con más cuadrangulares en postemporada. Trey Yesavage impuso récord de ponches para un novato al mandar a morder el polvo a 12 Dodgers en el Juego 5; la marca era de 10 y no se rompía desde 1949. Con 22 años y 93 días, es además el más joven en hacerlo.

impuso récord de ponches para un novato al mandar a morder el polvo a 12 Dodgers en el Juego 5; la marca era de 10 y no se rompía desde 1949. Con 22 años y 93 días, es además el más joven en hacerlo. ¿3 wild pitches en el mismo inning de un juego de Serie Mundial ? Nunca había pasado hasta que los Dodgers lo sufrieron en el Juego 5.

? Nunca había pasado hasta que los Dodgers lo sufrieron en el Juego 5. Se rompió el récord del cuadrangular más largo en un Juego 7 de Serie Mundial, con el batazo de 462 pies de Bo Bichette.

Con 105, Blue Jays rompíeron récord de carreras para un equipo en postemporada en toda la historia.

para un equipo en postemporada en toda la historia. Dodgers se convierten en el primer bicampeón de Grandes Ligas en este siglo.

Pero la Serie Mundial 2025 también rompió récords a nivel individual, con Shohei Ohtani y Alejandro Kirk destacando por cada equipo, y Freddie Freeman también hizo lo suyo.

Foto: MLB (Facebook)

Los récords de Shohei Ohtani en la Serie Mundial 2025

Shohei Ohtani ya desquitó su brutal contrato con Dodgers sin duda alguna. Fue clave en el título del año pasado y se rifó en la Serie Mundial vs Blue Jays.

Se embasó nueve veces en el Juego 3, la mayor cifra en cualquier partido de Serie Mundial o postemporada. Solo tres jugadores lo habían hecho antes en temporada regular: Stan Hack (1942), Johnny Burnett (1932) y Max Carey (1922).

Bateó cuatro extrabases en el mismo Juego 3, algo que nadie había hecho desde 1906 cuando Frank Isbell lo consiguió.

Nadie antes de Ohtani había bateado más de un cuadrangular por partido en tres juegos diferentes de postemporada.

Ohtani pisó 12 bases en el Juego 3 y es el primero en la historia con dos partidos con esa cifra en una misma postemporada. Babe Ruth lo hizo también, pero fueron dos juegos en diferentes playoffs.

Recibió cuatro bases por bola intencionales en el Juego 3, y es el primer pelotero que tiene ese honor en un juego de octubre.

Empató el récord de más cuadrangulares para un jugador de Dodgers en playoffs, con 8 vuelacercas, empatado con Corey Seager; se quedó de la marca de 10 que le pertenece a Randy Arozarena.

Es ya el pelotero japonés con más cuadrangulares en postemporada con 11, dejando atrás los 10 de Hideki Matsui.

Shohei Ohtani en la Serie Mundial 2025 / Foto: MLB (Facebook)

Alejandro Kirk haciendo historia en el Dodgers vs Blue Jays

El mexicano Alejandro Kirk hizo historia desde el primer segundo que se plantó en la Serie Mundial 2025, pues es el primer catcher mexicano que juega el Clásico de Otoño.

Pero no se quedó con eso:

Primer receptor mexicano en volarse la barda con su Home Run en el Juego 1

Primer mexicano en conectar un Home Run y tres imparables en un juego del Clásico de Otoño

Pegó otro cuadrangular en el Juego 3, con lo que igualó la marca de 5 home runs en una misma postemporada para un receptor y para un beisbolista mexicano.

Superó el récord de Vinicio Castilla como el mexicano con más carreras producidas en una misma postemporada con su cuadrangular del Juego 3.

Primera vez en la historia que dos jugadores de Blue Jays tienen 5 o más cuadrangulares en postemporada; 5 de Alejandro Kirk y 7 de Vladimir Guerrero Jr.

Foto: Getty

Freddie Freeman impone un nuevo récord en la Serie Mundial

¿Un récord más? Bueno, de plano Freddie Freeman puede presumir una hazaña que no supera ni iguala otra marca, es única. Ningún pelotero había logrado batear dos cuadrangulares del triunfo para su equipo en Serie Mundial.

El año pasado se mandó un Grand Slam que dejó tendidos a los Yankees en el Juego 1, y ahora lo volvió a hacer en el Juego 3 del Dodgers vs Blue Jays. ¡Primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con dos walk offs en la Serie Mundial!

Trey Yesavage, el novato más dominante de la historia en Serie Mundial

Ya lo enlistamos, pero lo de Trey Yesavage merece mención aparte. Con los 12 ponches que se aventó en el Juego 5, podemos afirmar que es ya el novato más dominante desde la lomita en un partido de Serie Mundial.

Además fue el segundo juego de playoffs donde ponchó a 5 bateadores consecutivos y al 50% de todos los que enfrentó. Menos de 5 bateadores lograron embarsarse y terminó con la victoria. No hay en la historia ningún otro lanzador que haya hecho tal hazaña.

¿Hay más? Sí, Yesavage es también el primer novato que consigue 5 aperturas en postemporada, y ningún otro ha podido superar las 3. No concedió ninguna base por bolas, y con los 17 ponches que lleva en toda la Serie Mundial, ya superó los 16 que registró en toda la temporada regular en Grandes Ligas. ¡Es una locura!

Foto: @BlueJays

Gracias Beisbol, por la Serie Mundial 2025. Un Clásico de Otoño que jamás se olvidará.

*Con información y datos de MLB en Español.