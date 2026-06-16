Lo que necesitas saber: La ‘Cuauhtemiña’ nació el 13 de junio de 1998 en pleno Mundial de Francia 98, y es retomada por prensa nacional e internacional cada que hay una Copa del Mundo

México se enfrenta a Corea del Sur en el Mundial 2026, y es imposible no recordar los dos partidos que han disputado en copas del mundo. Pero claro, especialmente nos vino a la mente el recuerdo de la ‘Cuauhtemiña’.

Viajemos un poco al pasado para recordar el día que Cuauhtémoc Blanco se inventó esa genialidad en Francia 98, dejando a dos coreanos en el camino y a todo el mundo impresionado.

La alineación de México vs Corea del Sur en Francia 98

El día que nació la ‘Cuauhtemiña’ ante Corea

Fue el 13 de junio de 1998 cuando sucedió la magia. México se enfrentó a Corea del Sur en la primera jornada del grupo E y lo hizo con una victoria contundente.

Los goles fueron del Matador Hernández y de Ricardo Peláez, pero al pensar en ese partido, la ‘Cuauhtemiña’ siempre ocupa un lugar especial en la memoria.

Cuauhtémoc controlaba el balón por el extremo izquierdo, y al verse cercado por dos coreanos, lo hizo. Atrapó el balón con sus pies y se despegó del césped con la esférica pegada a ellos … Mi Sung Lee y Sang Yoon Lee no pudieron hacer nada para evitar que pasara entre ambos y se convirtieron en las primeras víctimas de la ‘Cuauhtemiña’ en la historia.

Foto: Captura al video de El País (Youtube)

Lo más increíble es que se las aplicó dos veces en el mismo partido, porque claramente no se la aprendieron en la primera.

“Para hacer eso, pues no es fácil; tienes un segundo para hacerlo. Y me salió muy bien, a la gente le gustó. Yo lo hago porque soy una persona muy atrevida y me divierto dentro del campo con responsabilidad”, dijo el propio Cuauhtémoc Blanco en una entrevista para El País.

Y la ‘Cuauhtemiña’ reapareció en Corea-Japón 2002

«¡Ay fue contra Corea! Así qué chiste…» podría pensar alguien por ahí. Pero para responder a eso, basta recordar que cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, la ‘Cuauhtemiña’ volvió a aparecer en un Mundial de futbol y nada menos que contra Italia.

Italia lleva tres mundiales sin clasificar y hoy da pena ajena, pero en aquel entonces era la potencia que todos conocíamos. Para no hacerlo tan largo, aquella nueva ‘Cuauhtemiña’ se las aplicó a Zambrotta y a Fabio Cannavaro , dos de los más grandes marcadores que Italia ha tenido (y eso es mucho decir).

Nuevamente Cuauhtémoc se veía acorralado, pero sacó de la chistera el truco y, aunque menos estético de lo que se vio contra Corea, salió con el balón y lo dejó en los pies de Ramón Morales para continuar la ofensiva mexicana.

Y sí, la ha repetido en diferentes partidos y escenarios, pero desde aquel juego contra Corea en Francia 98, la ‘Cuauhtemiña’ es uno de esos momentos que medios y televisoras nacionales e internacionales recuerdan en cada Mundial.