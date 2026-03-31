Lo que necesitas saber:

Italia se juega su última oportunidad para clasificar al Mundial 2026 ante Bosnia-Herzegovina el martes 31 de marzo.

La última vez que Italia jugó un Mundial fue en Brasil 2014. Desde hace doce tristes y largos años que los aficionados italianos no saben lo que es vivir un verano mundialista. La mala noticia es que ese sufrimiento se extenderá cuatro años más, pues Bosnia y Herzegovina eliminó a los italianos del Mundial 2026.

Es verdad, la Azzurra ha sido cuatro veces campeona del mundo, sin embargo, eso no ha evitado que desde hace ocho años sufran en las eliminatorias de la UEFA, hasta el punto de quedar eliminados en el repechaje rumbo a Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026.

Afición italiana
Fotografía @Azzurri vía X

Italia en su último Mundial

En Brasil 2014, Italia se ubicó en el Grupo D, junto a Costa Rica, Inglaterra y Uruguay. En aquel entonces tenía a jugadores como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Leonardo Bonucci y más.

Pero ni eso fue suficiente para superar la fase de grupos. La Azzurri quedó eliminada en esa primera ronda tras perder dos de sus tres partidos; le ganó a Inglaterra con goles de Claudio Marchisio y Balotelli.

Sin embargo, cayó ante Costa Rica y Uruguay por la mínima diferencia. Al final terminó en el puesto 22 de 32 selecciones con apenas 3 puntos, por debajo de países como Bosnia-Herzegovina (20) y Costa de Marfil (21).

Aunque su mala suerte comenzó desde Sudáfrica 2010, cuatro años después de conseguir su última estrella. En aquella edición también quedó eliminado en fase de grupos. Perdió ante Eslovaquia y empató con Nueva Zelanda y Paraguay. Terminó en el puesto 26 con apenas 2 puntitos.

¿Cómo le ha ido a Italia en los Mundiales?

Acá les dejamos los resultados de Italia en cada Mundial que ha participado. En las primeras ediciones de la Copa del Mundo solo jugaban aquellas selecciones invitadas, no había una fase de clasificación como ahora, por lo que eran menos los equipos.

El primer Mundial que ganó Italia fue en 1934, cuando les tocó organizar el torneo, cuatro años después en Francia 1938, después en España 1982 y por último en Alemania 2006 con Gennaro Gattuso, su actual entrenador, como jugador.

MundialAñoFaseLugar
Uruguay1930No participó
Italia1934Campeón1
Francia1938Campeón1
Brasil1950Fase de grupos7
Suiza1954Fase de grupos10
Suecia1958No participó
Chile1962Fase de grupos9
Inglaterra1966Fase de grupos9
México1970Final (Subcampeón)2
Alemania Occidental1974Fase de grupos10
Argentina1978Partido por el tercer lugar4
España1982Campeón1
México1986Octavos de final12
Italia1990Partido por el tercer lugar3
Estados Unidos1994Final (Subcampeón)2
Francia1998Cuartos de final5
Corea-Japón2002Octavos de final15
Alemania2006Campeón1
Sudáfrica2010Fase de grupos26
Brasil2014Fase de grupos22
Rusia2018No participó
Qatar2022No participó
México, Estados Unidos, Canadá2026No participó

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