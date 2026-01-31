Lo que necesitas saber: Rybakina es apenas la sexta tenista en la historia que consigue 10 triunfos seguidos contra Top 10 del mundo

Elena Rybakina y Aryna Sabalenka comienzan a adueñarse del Tenis femenil, mostrando que también puede tener una rivalidad donde los principales títulos queden entre dos. Volvieron a medirse en la final del Australian Open, tal como pasó hace tres años y en las WTA Finals del año pasado.

Y sí, la nacida en Rusia (pero representante de Kazajistán) volvió a derrotar a la bielorrusa, consiguiendo una racha consecutiva increíble de 10-0 contra puras Top 10 del mundo. Se confirma así que ella está en la cima en este momento.

Foto: Cuenta oficial “Australian Open” en Facebook

Elena Rybakina remonta a Sabalenka y gana su primer Australian Open

Lo más increíble es que Rybakina pudo contra todo. Ella mantuvo más tiempo su racha sin ceder set que Sabalenka, pues ambas llegaron sin haber perdido ninguno en todo el torneo, y la kazaja pegó primero en la final.

Pero Aryna ganó el segundo y se puso 3-0 arriba en el tercero. Parecía jaque mate, pero la frialdad y serenidad de Rybakina son hipnotizantes y nunca se vino abajo.

Remontó, terminó ganando con un ace espectacular que dejó inmóvil a su rival y, fiel a su estilo, apenas una ligera sonrisa brotó en su rostro al convertirse en reina de Australia.

Foto: Cuenta oficial “Australian Open” en Facebook

Nunca antes una tenista que representara a Kazajistán había ganado el Australian Open, pero ahora esa estadística es historia gracias a la ‘reina fría’ del Tenis, sobrenombre que comienza a viralizarse por su temple, serenidad, frialdad y enfoque en el juego.

Rybakina es campeona del Australian Open

Rybakina y dos estadísticas brutales que la colocan como la mejor del mundo

Como decíamos antes, Elena Rybakina ya puede presumir que lleva marca de 10-0 en sus últimos diez enfrentamientos ante Top 10 del mundo. Es apenas la sexta tenista que lo hace en la historia, detrás de Justine Henin, Serena Williams, Venus Williams, Amélie Mauresmo e Iga Swiatek.

Pero hay otro dato brutal: Tiene el mejor porcentaje de carrera en activo contra Top 10, superada solamente por la propia Serena Williams.

Rybakina tiene un récord de 24-11 contra Top 10, para un 68.5% de efectividad ante las mejores del mundo. Serena terminó su carrera con marca de 139-48 y un 74.3%. Aún está lejos de la mejor de la historia, pero Rybakina tiene muchos años por delante para intentar superarla y no dudes de que al menos lo intentará.

Donde sí supera incluso a Serena, es en ser la tenista con mayor porcentaje de victorias contra la número 1 del ranking al momento de enfrentarla, con un 60% de efectividad; Serena quedó con el 58%.

Foto: Cuenta oficial “Australian Open” en Facebook

¿Cuántos Grand Slams tiene Elena Rybakina?

Es increíble que a pesar de esos números y el enorme talento que tiene, Rybakina consiguió apenas su segundo Grand Slam. La corona del Australian Open 2026 se une al título de Wimbledon 2022.

Pero claramente hay una explicación detrás de todo esto. Rybakina vivió años complicados por temas fuertes donde se acusó a su entrenador y pareja de maltrato, al grado de que la WTA lo suspendió (AQUÍ la historia completa de todo a lo que se sobrepuso).

Ambos lucharon por demostrar que no había tal y ahora trabajan juntos de nuevo, pero fueron años complicados que no hicieron más que reforzar su resiliencia. A ver quién la frena este 2026.