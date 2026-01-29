Lo que necesitas saber: Sabalenka y Rybakina han jugado dos finales entre ellas, con un triunfo para cada una

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina comienzan a mostrar que el Tenis femenil también puede tener una rivalidad de esas que deja los principales títulos entre dos. Volverán a medirse en la final del Australian Open, tal como pasó hace tres años, y tal como hicieron en las WTA Finals del año pasado.

¡Un partido que está prohibido perderse!

Foto tomada de la cuenta oficial “WTA” en Facebook

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: ¿Dónde ver la final del Australian Open 2026?

Lo gacho es que como el torneo es del otro lado del mundo, el horario nos queda horrible acá en México. Pero neta es un duelo que bien vale la pena la desvelada (por acá sí nos vamos a desvelar).

La final del Australian Open entre Sabalenka y Rybakina es este sábado, 31 de enero, a las 02:30 de la mañana. El horario puede variar por eso de que el tenis es impredecible, pero en este momento, el partido está programado para comenzar a las 02:30 horas del centro de México.

ESPN transmitirá el partido tanto en tv de cable como por streaming en Disney+, así que puedes ver el juego en tu cel o tablet y no despertar a todos con la televisión.

Foto tomada de la cuenta oficial “Australian Open” en Facebook

Una revancha esperada entre Sabalenka y Rybakina

Lo dicho, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina vienen de jugar la final de las WTA Finals en noviembre, y ahora llegan al juego por el título del Australian Open ¡sin ceder un solo set!

Ninguna de las dos cedió ningún set en su camino a la final, demostrando que son las dos mejores tenistas del mundo en este momento. Sabalenka dejó en blanco a amenazas serias como la joven Iva Jovic y a Elina Svitolina, mientras que Rybakina lo hizo contra estrellas como Iga Swiatek y Jessica Pegula. Tuvieron que pasar 22 años para ver a dos finalistas con paso perfecto.

Foto tomada de la cuenta oficial “Australian Open” en Facebook

La final del Australian Open será una revancha para Sabalenka luego de perder ante Rybakina en las WTA Finals, pero para la de Kazajistán también es una revancha de la derrota en la final del Australian Open de hace tres años. Sabalenka venció a Rybakina en Melbourne en 2023, en lo que pudo ser el segundo Grand Slam de su carrera.

Dos finales jugadas, con una victoria para cada una… ¡La final del Australian Open 2026 será la vencida! En cuanto al historial completo, se han enfrentado 14 veces, con 8 triunfos para Sabalenka y 6 para Rybakina. Es ahora o nunca para la nacida en Rusia.