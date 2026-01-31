Lo que necesitas saber: Elena Rybakina se impuso al "fracaso" en otros deportes y al supuesto maltrato de su entrenador para ser la mejor tenista del mundo

Elena Rybakina tiene una historia increíble para contar, de hecho tiene más de una historia increíble para contar. Hoy en día es una de las mejores tenistas del planeta, lo cual comenzó gracias al “fracaso” en otros dos deportes: Gimnasia y patinaje sobre hielo.

Además domina su deporte luego de sobreponerse a un tema muy complicado que la rezagó durante años.

Foto: Cuenta oficial “Australian Open” en Facebook

Elena Rybakina y el arma que no le permitió ser gimnasta ni patinadora

Sí, Rybakina quiso ser deportista toda su vida, pero lo intentó primero en gimnasia y patinaje sobre hielo, dos deportes muy populares en su natal Rusia.

Porque aunque participa representando a Kazajistán, ella nació en Moscú. Juega como kazaja desde 2018 gracias a que esa federación le abrió las puertas, y curiosamente habiendo nacido en Rusia, ganó Wimbledon 2022, un torneo donde se prohibió a tenistas rusos y bielorrusos participar por la guerra en Ucrania (te dijimos que tiene más de una historia para contar).

Foto: Cuenta oficial “Australian Open” en Facebook

Volviendo a la gimnasia y el patinaje, Elena Rybakina no pudo consolidarse en ninguna de esas disciplinas por su altura, que resultó ser una debilidad en esos deportes.

Rybakina se convirtió en tenista gracias a su padre y aprovecha su altura para ganar

Pero mira tú, ese “defecto” resultó ser un arma en el Tenis, pues con sus 1.84 m, es una de las tenistas más imponentes del circuito y aprovecha cada centímetro para dominar a sus rivales.

Fue con 6 años de edad que su padre le recomendó jugar tenis igual que hacía él, un deporte donde podría aprovechar esa altura que no la dejó ser gimnasta ni patinadora.

“Mi papá me introdujo en el tenis a los seis años. Antes hacía gimnasia y patinaje sobre hielo con mi hermana, pero debido a mi estatura dijeron que no podía ser profesional. Entonces mi padre sugirió que intentara con el tenis porque él ama ese deporte“, contó a la WTA, palabras que retoma ESPN.

Elena Rybakina y la compleja situación con su entrenador Stefano Vukov

Una historia más… un obstáculo más. Elena Rybakina cerró el 2025 como reina de las WTA Finals y abre el 2026 como reina del Australian Open, apenas unos meses después de superar un tema que podría quebrar a cualquier deportista.

En 2024 anunció que Stefano Vukov dejaba de ser su entrenador luego de cinco años, en medio de una investigación de la WTA hacia él por presuntamente ir en contra de su código de conducta.

Un reportaje de The Athletic reveló que la WTA abrió una investigación contra Vukov por maltrato hacia Rybakina, el cual supuestamente iba desde insultos, hasta amenazas y agresiones físicas. “Estúpida, sin mí estarías en Rusia recogiendo papas“, fue una de las frases que más eco hicieron a nivel mundial.

Señalaban que Elena Rybakina estuvo bajo mucha presión y estrés por dicho maltrato, por lo cual llegó a enfermar y abandonar distintos torneos.

Foto: @AustralianOpen

Elena Rybakina siempre ha defendido a Stefano Vukov

Incluso se acusó a Vukov de acoso, ya que en el US Open 2024, donde él ya no era parte de su equipo, se presentó al torneo. Reportaron que estuvo mandándole mensajes, afectando su salud mental y provocando que abandonara el Grand Slam en la segunda ronda.

Fue para enero de 2025 cuando la WTA finalmente suspendió a Vukov un año por esas conductas, lo cual impidió que volviera al equipo de Rybakina tal como ella había anunciado previo al Australian Open. Los detalles los mantuvieron confidenciales.

En febrero la WTA ratificó la suspensión y entonces Rybakina rompió el silencio, declarando que “estaba decepcionada” de las investigaciones, pues dijo que Vukov jamás la maltrató y acusó que la WTA ventilaba situaciones de su vida personal sin autorización. Algunas tenistas alzaron la voz y pidieron a Rybakina no defender el maltrato, pero ella nunca cambió de postura, dejando atrás todo rumor sobre su relación.

Foto: Cuenta oficial “Australian Open” en Facebook

Vukov apeló la sanción y en agosto un tribunal independiente levantó la suspensión de la WTA, lo que le permitió volver a ser entrenador de la kazaja y estar presente en todo torneo del circuito. Juntos consiguen el título de las WTA Finals 2025 y el Australian Open 2026.

Lo dicho, Elena Rybakina y más de una historia increíble para contar.